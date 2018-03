Granados: "jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido ni a nivel regional ni nacional"

13/03/2018 - 15:10

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero regional, aseguró este martes en el Congreso que nunca ha visto "dinero negro" en su fuerza política en ningún ámbito.

"Jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido ni al nivel regional ni nacional", dijo Granados en la intervención que realiza desde las doce de este mediodía en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP. El exdirigente del PP madrileño sostuvo que en su fuerza política no ha visto nunca dinero negro y sí "muchas otras cosas" y "todas buenas".

Al mismo tiempo, Granados se remitió en reiteradas ocasiones a las declaraciones que efectuó el pasado 13 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ante el que aseguró que Ignacio González y Cristina Cifuentes formaban parte de un "núcleo duro" del PP que estaba al tanto de 'campañas de refuerzo' de las campañas electorales de Esperanza Aguirre, que supuestamente se habrían realizado al margen de la financiación ordinaria de este partido.

"NI IDEA" DE CÓMO SE PAGABAN

A este respecto, el exconsejero madrileño se limitó a remitirse a estas declaraciones ante el juez, pero dijo no tener "ni idea" de cómo se realiza una campaña de refuerzo de este tipo ni cómo pudieron financiarse.

Aseguró que "en el caso de que la investigación confirmara" la existencia de estas campañas de refuerzo en favor de Aguirre, estas mismas pesquisas determinarán quién aportó el dinero. Al mismo tiempo, estimó "lógico" que el juez cite a declarar a algunas de las personas que él mencionó en su declaración para que se comprueben sus afirmaciones.

Granados añadió que, como secretario general del PP de Madrid, las cuentas del partido que él conoció son las "presentadas" ante el Tribunal de Cuentas y que "otras no he visto ni he participado", aunque dijo que esto no supone que dé por hecho que estas cuentas alternativas existieron

El ex secretario general de los populares también cargó contra el constructor David Marjaliza, uno de los supuestos cabecillas de la 'trama Púnica' y que acusa a Granados de haber cobrado comisiones por la adjudicación de obras de la Comunidad de Madrid, entre ellas por contratos del Metro.

SE CONTRAPONE A PUIGDEMONT

A este respecto, el exconsejero madrileño sostuvo que "Marjaliza ha mentido de la 'A' a la 'Z'" y que "jamás" ha sido socio suyo. Añadió que no da "ninguna credibilidad" a este empresario, puesto que "ha acusado falsamente a mucha gente".

Sostuvo que este constructor es de los "nuevos arrepentidos" a los que se da credibilidad sin tener en cuenta que sus acusaciones a otros tras ser detenidos les salen "gratis", en referencia a que no tiene repercusión penal para ellos e incluso puede beneficiarles judicialmente.

Al mismo tiempo, Granados dijo que la única cuenta que Suiza que tuvo fue la que se conoció en 2014 y que contenía dinero de labor profesional al margen de la política. Añadió que tras conocerse esta cuenta dimitió como senador "por lo poco estético del asunto", pero afirmó que entonces no se fue a Bruselas ni a Suiza, en clara referencia a dirigentes catalanes huidos, como Carles Puigdemont y Anna Gabriel.

13-MAR-18

