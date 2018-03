Sindicatos muestran su preocupación por el ascenso de patologías no traumáticas en la siniestralidad laboral

13/03/2018

Los sindicatos CC.OO. y UGT han mostrado este martes su preocupación por el aumento de la siniestralidad laboral total en febrero en la Comunidad de Madrid, y especialmente por el ascenso de las patologías no traumáticas.

Los datos de siniestralidad laboral del mes de febrero en la Comunidad de Madrid reflejan un aumento de las cifras totales de accidentes en todos los sectores del 9,74 por ciento con respecto a los datos del mes anterior, un aumento que se produce principalmente en leves y graves.

Así vemos que en el pasado mes de febrero se registraron 9.104 accidentes frente a 8.296 en 2017. En este mismo periodo aumentaron los accidentes graves un 12,50 por ciento y los leves un 9,7 por ciento. Los siniestros mortales descendieron, pasando de 5 a 3 en el pasado mes.

Respecto a los de accidentes de trabajo en jornada laboral (los accidentes producidos en los centros de trabajo) en febrero se registraron 7.336 accidentes frente a 6.710 del mismo mes de 2017, lo que supone un aumento del 9,3 por ciento. En este mismo periodo aumentaron los graves un 47,3 por ciento y los accidentes leves 9,2. Los accidentes mortales bajaron de 3 a 2 trabajadores fallecidos.

Ocurre también en los datos acumulados de los primeros dos meses de 2018, donde se han registrado 16.305 accidentes frente a 14.707 en 2017, lo que supone un aumento de los accidentes totales casi un 11 por ciento.

En este mismo periodo aumentaron los accidentes graves un 11,7% y los accidentes leves 10,8 por ciento. En los accidentes mortales cambia la tendencia que se había dado desde el año pasado, aumentando de 7 a 11 en este periodo.

Respecto a los accidentes por Sectores, la relevancia mayor se encuentra en el Sector Servicios en que todos los indicadores aumentan teniendo especial relevancia los accidentes graves que pasan de 19 a 35 y los accidentes mortales que pasan de 3 a 4.

En estos dos primeros meses del año el indicador más preocupante para UGT es el incremento de manera notable de las patología no traumáticas, pasando las graves de 5 a 8 y registrándose 6 fallecimientos por estas causas (infartos, ictus, derrames cerebrales.

Para CCOO, igual que ocurría en el mes de enero, es destacable el hecho de que este incremento de accidentes mortales se está produciendo a expensas de las patologías no traumáticas, "que corresponden a infartos, derrames cerebrales, ictus que no son ajenos a las condiciones de trabajo, ya que detrás de estas muertes se encuentra la intensificación de los ritmos y de las cargas de trabajo, la desregulación de los horarios laborales, la falta de control sobre el trabajo, el escaso apoyo social, las escasas compensaciones laborales, etc".

Para este sindicato, "es evidente que estos datos son una consecuencia directa de las nefastas condiciones de trabajo y de la precariedad instalada en nuestro mercado de trabajo, que están convirtiendo en estructural la subida de la siniestralidad en Madrid, y por ello es más importante que nunca redoblar los esfuerzos de todos los actores de la prevención y junto con los agentes sociales hacer frente a estas tendencias que se nos están escapando de las manos, en este sentido debemos ser muy exigentes en el cumplimiento de la normativa y en el control desde las Administraciones Públicas".

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, considera que es necesario fortalecer el trabajo colectivo. "Los agentes sociales debemos seguir con el trabajo en primera línea, acercando la prevención a las puertas de las empresas, sobre todo de las pequeñas y mediana, impulsando la cultura preventiva y los derechos en prevención. Pero también vamos a exigir a los empresarios que cumplan con sus obligaciones legales y a todos los organismos que tienen responsabilidades en prevención su compromiso en la defensa de la salud de la población trabajadora y su contundencia en la sanción frente a los incumplimientos de la norma y en la vulneración de los derechos en prevención de los trabajadores", ha dicho.

ATENCIÓN A LAS PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS

Por su parte, UGT ha recordado que viene reivindicando desde hace tiempo que se preste una mayor atención a la siniestralidad en ascenso que están sufriendo las patologías no traumáticas.

Para Susana Huertas, secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, "detrás de las patologías no traumáticas están la elevada y creciente precariedad de las condiciones de trabajo, las altas cargas de trabajo, los niveles de presión y estrés a los que se someten a los trabajadores, que producen daños muy graves en la salud de los trabajadores de la Comunidad de Madrid".

El sindicato señala que "mejorar las condiciones de trabajo es el camino para reducir los índices de siniestralidad en la región".