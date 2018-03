Protesta de UGT contra las "falsas cooperativas" en el matadero Fortune Pig de Mollerussa (Lleida)

13/03/2018 - 16:42

Sindicalistas de UGT de Lleida se ha concentrado este martes ante el matadero Fortune Pig, del Grupo Jorge, en Mollerussa (Lleida) para protestar "contra las duras condiciones laborales de los trabajadores de esta y de la mayoría de las falsas cooperativas del sector cárnico", según el sindicato.

LLEIDA, 13 (EUROPA PRESS)

Durante la movilización, en la que según un comunicado de UGT han participado decenas de personas, se escuchaban consignas como 'No a las falsas cooperativas', 'En Lleida no queremos esclavitud', 'Cooperativas explotadoras', 'Queremos que se aplique la estatuto' y 'No queremos mano de obra barata'.

El secretario general de la Fitag UGT de Lleida, Antonio Rodríguez, ha avanzado que la protesta de este martes es sólo una de las movilizaciones que tienen previstas para denunciar la situación que se vive en el sector cárnico.

"Desde la crisis hasta ahora, ha crecido, y mucho, el número de falsas cooperativas y falsos autónomos, es una situación que no podemos permitir que continúe así ", ha asegurado Rodríguez.

El sindicalista ha afirmado que actualmente los mataderos eliminan puestos de trabajo fijos y contratan falsos autónomos de los que ha dicho que "no tienen derechos laborales, deben trabajar más de 10 horas diarias para asegurarse un sueldo digno, no tienen días de fiesta y no pueden decir lo que piensan porque los echan".

"A estas lamentables condiciones se suma el hecho de que no cobran ningún plus de nocturnidad, ni de peligrosidad, trabajan en unas condiciones tercermundistas", ha agregado Antonio Rodríguez.

"Queremos que la Generalitat descalifique todas las falsas cooperativas aparecidas en los últimos años y que los trabajadores formen parte de la empresa, y por tanto, tenga todas las condiciones y los derechos que les corresponde", ha apuntado.