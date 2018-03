Unidad de Gestión Clínica de Benaoján realiza talleres de higiene postural para alumnado de infantil y primaria

13/03/2018 - 17:14

La Unidad de Gestión Clínica de Benaoján del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga ha llevado a cabo talleres sobre higiene postural dirigido a alumnado de infantil y primaria de los centros educativos de La Cañada del Real Tesoro y de Jimera de Líbar.

RONDA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Esta acción de prevención en salud ha sido desarrollada por Jorge Parra, fisioterapeuta de la citada unidad de gestión clínica, según han informado desde la Junta a través de un comunicado.

En concreto, la finalidad de esta iniciativa denominada 'Higiene postural en la escuela como medida de prevención' es que los niños y niñas adquieran hábitos saludables en este ámbito y sean conocedores de la importancia del cuidado de su espalda desde edades tempranas.

Han sido un total de 52 escolares los que han participado en estas sesiones, de carácter teórico-práctico, en las que se han abordado temas como la postura adecuada al sentarse en la escuela o frente al ordenador, cómo llevar correctamente la mochila y el peso apropiado de la misma para que no dañe la columna vertebral.

También se han tratado otros asuntos como la importancia de no mantener posturas sedentarias durante largos espacios de tiempo y de no realizar movimientos bruscos o forzados, así como la técnica para desplazar cargas correctamente para que no aparezcan dolencias o problemas en el futuro.

De esta forma, se pretende prevenir alteraciones posturales que puedan afectar al rendimiento de este alumnado en el desarrollo de sus actividades, tanto en el ámbito doméstico como en el escolar, a través de la creación de una cultura del autocuidado postural.

FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

La Consejería de Educación, la Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ponen a disposición de la comunidad educativa el programa Creciendo en Salud con la finalidad de promover, entrenar y capacitar habilidades que permitan la incorporación de hábitos de vida saludables.

Dirigido a Educación Infantil y Primaria, este programa educativo se configura como una herramienta para favorecer el desarrollo de las competencias clave del alumnado en promoción y educación para la salud trabajando para ello a través de distintas líneas de intervención como son la educación emocional, los estilos de vida saludables, los autocuidados y la accidentabilidad, el uso positivo de las tecnologías de la información y la comunicación o la prevención de sustancias adictivas.