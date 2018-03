'Sevillasemueve' ve positivo el pacto municipal por el metro pero exige "más contundencia a los partidos"

13/03/2018 - 18:03

La asociación ciudadana 'Sevillasemueve' valora positivamente los últimos pasos dados por las fuerzas políticas municipales para lograr una red de metro, recogidos en el pacto por la red completa incluido en el acuerdo entre PSOE y PP para la aprobación de los presupuestos municipales de 2018, aunque considera "insuficientes" los puntos reflejados en dicho documento.

En un comunicado, la entidad entiende este pacto municipal como una "declaración de intenciones acorde con las necesidades de movilidad de la capital hispalense" y aplaude que esté redactado "en un tono constructivo, centrándose en prioridades razonables y en un futuro cercano", pero aprecia "carencias" respecto al manifiesto por el metro que la propia asociación elaboró y defendió durante el pasado 13 de febrero en su I Foro Ciudadano, bautizado como 'Metro de Sevilla, una prioridad para la ciudad'.

Un mes después, 'Sevillasemueve' se reafirma en su defensa de dicho manifiesto, que exige a las administraciones, entre otros aspectos, "el cese del uso partidista del metro", la apuesta por una red completa y subterránea, la priorización del tramo norte de la Línea 3 y la construcción de los siguientes tramos de manera continuada y "sin parones".

No obstante, y con la voluntad de sumar para que la ciudad siga creciendo, la asociación se compromete a estudiar y a valorar su adhesión al pacto por la red completa del metro, documento que "nunca sustituirá" a su manifiesto y al que consideran que le faltan "aspectos y matices de suma importancia".

La asociación entiende el pacto como "una declaración de mínimos" y señala que se mostrará expectante y vigilante para que todo no quede en "un nuevo brindis al sol" de los partidos políticos, algo que considera que podría volver a ocurrir "si no hay avances reales en la planificación temporal del proyecto, compromiso económico por parte de las tres administraciones --Estado, Junta y Ayuntamiento-- y si no se hace un esfuerzo para la implicación palpable de todas las fuerzas ciudadanas y representantes del tejido asociativo e institucional de la ciudad en la defensa de este proyecto estratégico".

Además, y aún entendiendo el pacto municipal por sí solo como "insuficiente", tiende su mano a participar de manera constructiva en el foro sobre el metro que el Ayuntamiento hispalense pretende liderar en el marco del mencionado pacto, mesa de trabajo que la asociación indica que debería estar abierta a todas las entidades ciudadanas que tengan aspectos que aportar, independientemente de que se quieran sumar o no al pacto.

Por otro lado, afirma que continuará con la defensa de su manifiesto y para ello anuncia su intención de iniciar una serie de reuniones y contactos con los diferentes grupos políticos. Igualmente, la asociación anima a la ciudadanía a que se sume al manifiesto 'Metro de Sevilla, una prioridad para la ciudad', que se puede firmar en la plataforma Change.org.

EL MANIFIESTO

El manifiesto elaborado por la asociación, además de los aspectos mencionados anteriormente, señala que en todo momento deberían "tenerse como referencia los proyectos constructivos ya redactados en 2011 para las líneas 2, 3 y 4, en los que se invirtieron 17 millones de euros"; defiende "que el metro debe mantenerse subterráneo en zona urbana consolidada, tal y como dictan los proyectos constructivos"; que la competencia de dicha infraestructura "recae en la Junta de Andalucía, aunque este deber no exime de obligaciones en cuanto a financiación a otras administraciones como el Gobierno y al Ayuntamiento", y que la red "debe tener una eminente vocación metropolitana".

Igualmente, el manifiesto establece como "horizonte razonable para el cumplimiento de estas exigencias" los "Presupuestos Generales del Estado y los de la Junta de Andalucía para 2019", exigiendo la inclusión del Metro de Sevilla "en el Plan Pista 2020". El documento también pide "primar tramos conexos" y establece el tramo norte de la Línea 3 como el de "mayor prioridad".

Por último, señala que muy importante es el apartado que exige que "la construcción de cada nuevo tramo se realice de manera continuada" para no repetir el "parón" tras la puesta en marcha de la Línea 1 en 2009, así como la paralela "potenciación y replanteamiento" del resto de los medios de transporte urbanos e interurbanos ya existentes.