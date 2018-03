NC lamenta que la ruptura del acuerdo sobre los órganos del Parlamento sea por un "reparto de cargos"

13/03/2018 - 18:38

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha lamentado este martes que el "tripartito" de PSOE, CC y PP rompa su acuerdo para la renovación de los órganos del Parlamento por diferencias en el "reparto de cargos".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 (EUROPA PRESS)

El líder de los nacionalistas de izquierdas afirmó que "sobran razones", como la falta de pluralismo y de igualdad de género, para que el PSOE abandonara el pacto para la Audiencia de Cuentas, la Radiotelevisión Canaria (RTVC), el Consultivo y la Diputación del Común.

Por ello, volvió invitar al secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, a confluir en un espacio de progreso para promover un cambio, mejorar la calidad democrática de las islas, el desarrollo sostenible y los servicios públicos para todos los canarios.

Rodríguez ha expuesto estos planteamientos tras conocer la decisión del PSOE de poner fin al acuerdo debido al pacto alcanzado por CC y PP para sustituir al presidente socialista de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, por el concejal popular de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona.

No obstante, en el seno de Nueva Canarias no se descarta la posibilidad de que CC "vuelva a jugar" con los socialistas y los populares y anuncie que el acuerdo sobre la Autoridad Portuaria de Las Palmas no estaba cerrado.

En NC, reiteró el presidente, "nunca nos han inquietado los cargos pero sí las ideas y las políticas para mejorar las condiciones de los canarios y las canarias".

Después de recordar que este mismo llamamiento fue realizado por los nacionalistas de izquierdas la semana pasada tras el "estrepitoso fracaso" de la cuarta elección de las dos candidatas al Consejo Rector de RTVC propuestas por CC y PSOE, Román Rodríguez reiteró la predisposición de su formación política a trabajar con el PSOE y el resto de las fuerzas de progreso de las islas para promover un cambio, mejorar la calidad democrática de las islas, el desarrollo sostenible y recuperar la calidad de los deteriorados servicios públicos para todos los canarios.