Canal de Isabel II invertirá más de 1.500 millones de euros para garantizar el abastecimiento a los ciudadanos

13/03/2018

El director general de Canal de Isabel II, Rafael Prieto, ha señalado este martes que en el marco de su nuevo Plan Estratégico, la empresa pública invertirá más de 1.500 millones de euros para "garantizar" y "ofrecer" un servicio excelente a sus clientes y usuarios.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Prieto durante su comparecencia de este martes en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid, a instancias de Podemos, para informar sobre los planes de la compañía para garantizar el abastecimiento a la Comunidad de Madrid y la protección del ciclo integral del agua.

Una de las líneas estratégicas de la compañía es la garantía del suministro. Para ello, ha indicado que Canal se ha marcado como objetivo conseguir reducir en un 15 por ciento el consumo de agua per cápita mediante la reducción de fugas y roturas, la extensión del suministro de agua regenerada y el desarrollo de campañas de concienciación y nuevas estructuras tarifarias que estimulen el ahorro.

Además, se pondrá en marcha el Plan Renove Red para que la totalidad de la red de tuberías cuente con materiales más modernos. La cifra de kilómetros a sustituir es de 3.284 kilómetros en los próximos 10 años, aunque en una primera fase se sustituirán 1.200. De hecho, se está analizando la posibilidad "de acometer la sustitución de redes interiores"".

Asimismo, el director general ha asegurado que se destinarán 150 millones de euros para la ampliación y mejorar de los tratamientos de aguas residuales y se desarrollarán actuaciones para conseguir el residuo cero en los procesos de limpieza de los vertidos.

Entre su visión de futuro apuestas de futuro será convertir a Canal en la primera empresa del ciclo integral del agua europea "autosuficiente energéticamente".

Para ello, se aumentará la generación de energías renovables como fotovoltaica, geotérmica, cogeneración con biogás de depuradora y utilización del biogás en la flota de vehículos.

Por otra parte, Prieto ha señalado que Canal de Isabel II destinará 75 millones de euros a la instalación de contadores inteligentes con los que se ofrecerán nuevos servicios de valor a sus clientes.

También, se mejorarán los procesos comerciarles y se introducirán nuevas bonificaciones sociales y fórmulas de facturación y cobro que faciliten el abono del recibo del agua.

Además, el director general ha destacado que este plan estratégico se hizo mediante un proceso participativo para " huir de consultores especializados" y "hacer trabajar a los trabajadores del Canal, técnicos, empleados, equipos administrativos".

De hecho, Prieto ha asegurado que se han mantenido reuniones con sindicatos, con el comité de empresa y distintas administraciones y asociaciones de ecologistas o ayuntamientos, como el de Madrid. Así, ha asegurado que les han ido "anticipando" documentos de trabajo y este plan es una síntesis, porque "un plan estratégico no son sólo ideas, son acciones que hay que valorar".

"EL BOTÓN DE HOY LLUEVE"

"Sinceramente me gustaría tener el botón en el despacho de hoy llueve, pero no me lo han dado. Está el botón de hacer desembalsar pero no el de llover. El agua que cae es la que cae y tenemos que trabajar en una constante y hay que administrarla de la mejor forma posible", ha ironizado.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Ciudadanos Paco Lara ha cuestionado al director general si tienen pensado elevar el precio del agua a los ciudadanos, así como si tiene previsto realizar campañas, "no sólo de ahorro del agua si no de valoración de un bien como es el agua" y también le ha pedido que explique la situación en la se encuentran las tareas de distribución y saneamiento".

Por su parte, el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca le ha espetado que destaque un proceso participativo para la elaboración del Plan, que "no ha habido" porque "lo han elaborado trabajadores de la empresa".

"Eso no es un proceso participativo. Una cosa es que usted hable con asociaciones o ayuntamientos, pero de ahí a que hayan participado en el plan estratégico va un trecho", ha criticado el diputado de Podemos.

En la misma línea, el diputado del PSOE Diego Cruz Torrijos ha indicado que los "procesos participativos no se han hecho" y ha pedido que se revise. "Creo que no ha sido reglado, me parece que hay que revisarlo, creo que no se ha hecho reglado donde se tenían todos los mínimos elementos", ha lamentado el socialista.

Por último, el diputado del PP González ha destacado que Prieto haya hablado de proceso de participativo, que se ha hecho "con los trabajadores y personas que más saben del agua de Madrid" y que se haya tenido en cuenta a las asociaciones de consumidores y a los ecologistas y a los sindicatos.