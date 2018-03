Millo sobre el TEDH: "Respetamos las decisiones de los tribunales y lo haremos también en este caso"

13/03/2018 - 19:02

Pide a Colau que abandone el "postureo" y cumpla la sentencia del retrato del Rey

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha mostrado este martes su respeto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre dos condenados por quemar fotos del Rey en Girona: "Tenemos por costumbre respetar las decisiones de los tribunales y lo haremos también en este caso".

En declaraciones a los periodistas antes de la proyección del documental 'Sands of Silence', de Chelo Álvarez-Stehle, ha afirmado que el respeto a la sentencia por un hecho "muy concreto" no impide seguir defendiendo la existencia de un Código Penal que tipifique un delito como el de injurias al Rey.

Ha afirmado que el respeto por la sentencia, independientemente de si la comparte o no, no lo hace siempre todo el mundo, y ha reprochado a aquellos que cuando les son contrarias no las acatan y cuando les son beneficiosas "intentar dar lecciones".

Millo ha defendido el respeto a la Corona y a todas las instituciones democráticas: "Todos somos beneficiarios (de las instituciones) y las tenemos que respetar".

BUSTO DEL REY

Respecto a la sentencia para que se coloque un retrato de Felipe VI en el Ayuntamiento de Barcelona, Millo ha pedido a la alcaldesa Ada Colau que "abandone la gesticulación y el postureo" y acate la sentencia que obliga a poner el retrato en un lugar preferente del pleno.

Ha recordado que fue la Delegación del Gobierno la que interpuso el recurso y que no se trata de un "tema opinable", puesto que la sentencia es de obligado cumplimiento.

Millo ha pedido a Colau que cumpla la sentencia y muestre de esta manera su respeto a la Casa Real y el agradecimiento a la labor de Felipe VI en favor de Barcelona y Catalunya, y se ha mostrado confiado en que "no se dejará llevar" por los comentarios de determinados grupos municipales.