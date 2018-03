Arranca este miércoles el congreso de ornitología de Almadén con colaboradores de Félix Rodríguez de la Fuente

13/03/2018 - 19:09

Asisten además numerosos científicos como Enrique Figueroa, dirigentes ecologistas y el artista Chiqui Díaz

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

El doctor Félix Rodríguez de la Fuente ha sido el naturalista que impulsó el movimiento conservacionista en España, el primer divulgador de nuestra rica naturaleza y el creador de una nueva conciencia hacia el mundo vivo que nos rodea. Un hombre adelantado a su tiempo, al que el destino ligó de manera indisoluble a una fecha: el 14 de marzo, día de su nacimiento y también de su trágica muerte, en Alaska, cuando, acompañado de sus dos grandes colaboradores, Teodoro Roa y Alberto Mariano, sufriera un accidente aéreo durante un rodaje.

En la semana pues en la que se conmemoran el 90 aniversario de su nacimiento y el 38 de su muerte, la localidad sevillana de Almadén de la Plata organiza el I Congreso Internacional de Conservación Activa y Ornitología, con el que desde este miércoles, la provincia de Sevilla se suma al reconocimiento y homenaje que se le tributa al doctor Rodríguez de la Fuente desde diferentes instancias.

Un congreso que se plantea en un momento crítico para el medio ambiente mundial y que busca emprender de forma conjunta la senda de la conservación activa y el desarrollo sostenible, escuchando especialmente la llamada de atención proveniente de las aves, uno de los principales indicadores biológicos de cualquier cambio que se produzca en su medio vital.

El I Congreso Internacional de Ornitología y Conservación Activa va a reunir en Almadén de la Plata, entre los días 14 al 17, a los principales científicos y expertos europeos cualificados para analizar la problemática de los ecosistemas y proponer nuevos modelos de desarrollo sostenible no agresivo con el Medio. Organizado por el Ayuntamiento y bajo la comisaría de Carlos Llandres, este encuentro está dirigido a investigadores, docentes y estudiantes de Biología, Ciencias Ambientales y Sociales y a los decisores de políticas ambientales de diferentes ámbitos. La Diputación y la Junta de Andalucía son instituciones colaboradoras, junto a otras entidades.

UN ANTES Y UN DESPUÉS EN TORNO AL LEGADO DE FÉLIX

Será la alcaldesa de Almadén de la Plata, Felicidad Fernández, quien reciba este miércoles a la hija de Rodríguez de la Fuente, Odile, bióloga y realizadora de documentales, para, junto al doctor Javier Castroviejo, profesor de investigación del CSIC y colaborador de Félix, inaugurar el Congreso. Castroviejo pronunciará a continuación una conferencia sobre 'La conservación en España'.

Entre los ponentes y participantes, varios colaboradores de Félix Rodríguez de la Fuente: el ornitólogo y naturalista de sus series, Carlos Llandres; el operador de cámara de 'El hombre y la Tierra' y 'La aventura de la vida', Miguel Molina; el biólogo, Carlos Sanz, y Benigno Varillas, biógrafo de Félix.

Además, Chiqui Díaz, escultor sevillano máximo exponente de la escultura de la naturaleza, o José Manuel Cruz, fotógrafo de naturaleza, que trabaja con la Agencia Internacional Nature in Stock. Representantes del mundo científico: Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la US y Premio de Medio Ambiente Cinta Castillo; José Luis López, de la US; Jesús Rodríguez, de la UPO; Juan Carlos Blanco, responsable de los proyectos de recuperación del lobo; Antonino Sanz, director conservador, y Pablo Herreros, etólogo y primatólogo.

Especialistas como Luis Arranz, director de Parques Nacionales en África; Fernando Morán, especialista en bisonte europeo; Alex N. Lachtein, zoólogo; José Luis González, especialista en especies invasoras, y Manuel Diego Pareja Obregón, de la Asociación Española de Cetrería, también asisten al cónclave. Sin olvidar a los representantes de entidades naturalistas: Juan Carlos del Olmo, de ADENA; Javier Lucientes, de SEO Birdlife; Luis Mariano González, subdirector general de Medio Natural; Jesús Garzón, de la Fundación Trashumancia; Beltrán Ceballos, de Plegadis y director de Dehesa de Abajo, y Yolanda Kakabadse, de WWF.

DIVERSAS MATERIAS

Con ellos y durante cuatro días, este congreso analizará la importancia de la fauna urbana y su conservación, el impacto de los anfibios en las zonas periurbanas, los fundamentos ecológicos del desarrollo sostenible, la conservación del elefante en África Central, la situación actual del lobo ibérico y de las especies amenazadas en nuestro país, el bisonte europeo en España, cetrería y conservación de nuestras aves rapaces, los nuevos modelos de conservación del medio, el hombre y la naturaleza, las aves de Sevilla y su trascendencia para el desarrollo sostenible, la problemática de los grandes primates, mares y océanos, nuevos modelos empresariales o el Geoparque Mundial Sierra Norte de Sevilla.

Además, se visionarán los documentales 'Prisioneros del bosque' y 'Espacios naturales', de Félix Rodríguez de la Fuente; se celebrarán mesas redondas en torno a 'Los rodajes del hombre y la tierra', 'Amenazas actuales de nuestra biodiversidad' y 'Problemática actual de nuestros ecosistemas y especies invasoras' y se desarrollarán actividades, como excursiones ornitológicas, la visita al Tronco Fósil en Las Navas de El Berrocal o la degustación de productos de la gastronomía de la Sierra Morena de Sevilla.