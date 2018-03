Rey: "Aunque no puedo estar, no me importaría participar en la protesta del 23 porque es un tema que he suscitado yo"

14/03/2018 - 12:53

El consejero de Eduación, Fernando Rey, ha admitido que de estar en Valladolid el 23 --día en el que se ha convocado una manifestación para protestar por la desigualdad de la prueba de la EBAU en Castilla y León en comparación con otras comunidades autónomas-- no tendría problema en participar en ella, puesto que es un tema que "ha suscitado" él.

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero Fernando Rey minutos antes de participar en la jornada 'Seguir Aprendiendo' que se ha celebrado en el auditorio de Museo de la Ciencia de Valladolid y en el que ha vuelto a pedir a PSOE y Podemos que se "manifiesten" al respecto.

En cuanto a la prueba, Rey ha vuelto a lanzar un mensaje de "tranquilidad" a padres y alumnos al insistir en que la prueba será "razonable" y "comparable" a la de cualquier otra Comunidad Autónoma. "Los profesores que tenían que tomar decisiones, lo han hecho y creo que han sido las acertadas y adecuadas", mantiene.

"Todos estos problemas nos los ahorraríamos si tuviéramos esa prueba única", ha zanjado Rey que, no obstante, ha aclarado que no participará en la manifestación porque ese día no estará en Valladolid.