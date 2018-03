El PSOE se suma a las movilizaciones organizadas por CCOO y UGT este sábado a favor de unas pensiones "dignas"

14/03/2018 - 12:57

Los sindicatos piden una reunión del Pacto de Toledo para debatir medidas que "mejoren y refuercen" el sistema público de pensiones

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha explicado este miércoles, tras reunirse con UGT y CCOO, que el partido socialista va a sumarse a las movilizaciones organizadas por ambos sindicatos este sábado, 17 de marzo, "en favor de unas pensiones dignas".

"Entendemos que es una movilización justa para los pensionistas de hoy y de mañana", ha argumentado Ruiz Espejo, estableciendo que participarán en las movilizaciones "para llamar la atención de un Gobierno insensible ante la exigencia de una sociedad que está pidiendo unas pensiones dignas".

Así, ha explicado que es una forma de "hacer frente común a los objetivos que compartimos, que son las mejoras de las condiciones sociales, económicas y laborales de los trabajadores de la provincia y, por tanto, de la mayoría social de Málaga, que redundará en un beneficio y desarrollo más justo para la provincia".

En el mismo sentido, ha considerado que esta reivindicación va "en contra del bloqueo del PP, y contra la falta de diálogo y de consenso social en torno a las pensiones en cuanto al mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas". En esta línea, ha criticado al PP que, "cuando ha llegado al Gobierno, se ha cargado el consenso social que había en torno a los acuerdos para el mantenimiento del sistema público de pensiones y la revalorización de las pensiones en nuestro país".

En este sentido, ha asegurado que el PP "se cargó el acuerdo del Pacto de Toledo, y realizó en 2013 una reforma del sistema de pensiones de forma unilateral y sin contar ni con el resto de fuerzas políticas en el Congreso, ni con los agentes sociales y económicos que es lo que había acordado" el mencionado pacto.

"Y lo que es más grave", ha indicado el líder de los socialistas malagueños, "el PP en el Gobierno no se ha encargado de estimar el fondo de reserva de las pensiones que el PSOE había dejado en más de 66.000 millones de euros, actualmente sólo quedan 8.000 millones de euros", añadiendo que "este año no se ha agotado porque el Gobierno ha solicitado un préstamo para financiar con más de 15.000 millones de euros el déficit de lo que suponen las cotizaciones para el pago de las pensiones para todo el año".

Por ello, Ruiz Espejo ha entendido que el PP "pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones", insistiendo en que "no queremos que se privatice ni que se tenga que acudir a planes de pensiones privados para el mantenimiento de las pensiones en el futuro".

Así, ha defendido un "sistema de pensiones fuerte, sostenible y público", recordando que es un "derecho de los trabajadores que, con sus cotizaciones, están contribuyendo a poder tener después su pensión".

Por otro lado, ha manifestado que también "vamos a defender que haya una revalorización de las pensiones para que mantengan su poder adquisitivo". En este sentido, ha rechazado "la subida mínima del 0,25 por ciento que se está haciendo, y exigimos que se vaya a una revalorización que permita el mantenimiento del poder adquisitivo".

En esta línea, el secretario general del PSOE de Málaga ha recordado que "el partido socialista presentó una propuesta en el Congreso para la revalorización del 1,6 por ciento". Ésta, ha asegurado, "se votó y aprobó este martes en el Congreso", aunque ha explicado que "no sabemos que efecto tendrá, ni si el Gobierno la acatará o no".

Por su parte, el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Muñoz Cubillo, quien ha agradecido al PSOE su participación este sábado, ha asegurado que estas movilizaciones son "continuidad de las que UGT y CCOO comenzaron en 2017 con una marcha hacia Madrid".

Así, ha argumentado, se trata de "una reivindicación porque los jubilados no se merecen el trato que el PP, con el apoyo de Ciudadanos, les está dando en este momento". "No sólo están haciendo perder poder adquisitivo de las pensiones, sino que están menguando el futuro a todos los pensionistas y jubilados que no tienen otra capacidad de aumentar las pensiones".

MEDIDAS

Por ello, "es fundamental y hemos acordado", ha explicado, "una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que llevará implícita una subida de cotizaciones y de ingresos en las arcas de la Seguridad Social". Además, "es fundamental recuperar en las empresas y en el sector público los salarios porque eso redunda en una mejora de ingresos en la Seguridad Social", ha afirmado Muñoz Cubillo.

Asimismo, ha calificado también como "fundamental" poder "destopar las cotizaciones máximas para que eso también suponga un aumento de ingresos en la Seguridad Social", incidiendo, de igual modo, en "la creación de empleo de calidad, con derecho y con salario mínimo de 1.000 euros, al menos, porque eso redunda en los ingresos de la Seguridad Social".

"El sistema es fuerte, potente y sostenible, pero hacen falta medidas que lo refuercen y esas medidas no las está poniendo en marcha el PP ni Ciudadanos", ha asegurado el secretario general de CCOO Málaga haciendo referencia a que la formación naranja la semana pasada "bloqueó la medida de la revalorización de las pensiones en torno al IPC del año 2017 y para este año 2018, unas medidas que hubiesen supuesto un gasto al Estado de 1.700 millones de euros".

En este sentido, Muñoz Cubillo ha asegurado que "hay capacidad recaudatoria pero tiene que haber voluntad política". Por todo ello, ha señalado que "hay que reforzar los ingresos, el sistema público de pensiones y hay que convocar al Pacto de Toledo" y enmarcados en dicho pacto, "discutir las medidas".

Entre ellas, ha indicado que "la que ha propuesto CCOO supone un ingreso de 70.900 millones de euros anuales a las arcas del Estado". Con esto "no solo se paga el déficit de la Seguridad Social cifrado en 15.000 millones de euros, con esto se refuerzan las pensiones y se deben de mejorar". Éstas, al igual que el SMI "tienen que ser, como mínimo, de 1.000 euros", ha resaltado Muñoz Cubillo.

Así, el líder sindicalista ha incidido que el objetivo de la movilización de este sábado, "mejorar, reforzar y fortalecer el sistema público de pensiones".

Por su parte, el secretario general de UGT Málaga, Ramón Sánchez-Garrido, ha apostillado que "el sistema público de pensiones es patrimonio de todos y debe quedar al margen de la lucha política", haciendo también hincapié en que "las reformas tienen que ser aprobadas por el mayor consenso político y social y dentro del Pacto de Toledo como siempre se ha hecho", ha establecido.

Asimismo, Sánchez-Garrido ha considerado que "el desequilibrio que hay en las cuentas de la Seguridad Social tiene su causa en la falta de ingreso, y no en la reducción del gasto", explicando que "la caída del ingreso, en gran parte, ha sido causada por la destrucción del empleo, por la devaluación del salario y por la mala calidad del empleo que hay".

Así, ha afirmado que "la situación actual del mercado de trabajo se caracteriza por la temporalidad, la parcialidad, los bajos salarios y un despido barato", señalando que "las reformas laborales han impulsado un tipo de empleo precario".

"El Gobierno tiene que garantizar y así lo dice la Constitución Española, la remuneración de las pensiones de forma adecuada, y Mariano Rajoy no está cumpliendo con este precepto, sino que ha permitido una reforma laboral para convertir el empleo en precario y fomentando el fraude laboral y los despidos injustificados, existiendo una fuerte desigualdad entre hombres y mujeres", ha concluido el nuevo líder de UGT en Málaga.