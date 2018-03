Junta defiende la transparencia de Puy du Fou y espera que desde "algunos partidos" no se use de cara a las elecciones

14/03/2018 - 13:04

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha defendido este miércoles la "transparencia" del proyecto de Puy du Fou, no solo para la capital sino para toda la provincia, y ha pedido no "generar un nuevo frente donde no lo hay".

TOLEDO, 14 (EUROPA PRESS)

"Lo que no me gustaría es que algunos partidos políticos quieran utilizar ciertos proyectos y el Puy du Fou de cara a las elecciones", ha indicado Hernando, a preguntas de los medios por la plataforma 'Queremos saber la verdad sobre el Puy du Fou' y las iniciativas que ha emprendido en relación al parque temático.

En este punto, ha admitido que tiene "dudas" sobre quién está detrás de este movimiento, mostrando su sorpresa por la "coincidencia" temporal de una entrevista de Ganemos Toledo y el nacimiento de este movimiento que exige "una transparencia que ha habido desde el primer día".

De ahí que haya pedido que "no nos hagamos trampas al solitario", pues este proyecto "solo puede generar perspectivas positivas", también para zonas como Talavera de la Reina. En este punto, ha señalado que si Eurovegas, que estaba en Madrid, era un "proyecto estrella" para la Ciudad de la Cerámica "siendo de más dudosa transparencia", a ver si este, "que es más transparente y que no viene a jugar con el juego sino a poner en valor el patrimonio histórico del país", no lo va a ser.

Nacho Hernando ha pedido ser "lo más responsables posibles al menos desde los partidos políticos y las instituciones públicas", asegurando que "el más incrédulo con cualquier tipo de inversión es el propio presidente de Castilla-La Mancha". "Cuántas falsas inversiones nos llegan a las puertas todos los días y el que se asegura de la credibilidad es Page; es el mejor filtro para que los proyectos que llegan a las puertas" de la región "no sean humo".

MESA POR TALAVERA

De otro lado, preguntado por la Mesa por la Recuperación de Talavera de la Reina y su comarca, que ha fijado el 22 de marzo como fecha tope para que las administraciones implicadas firme el acuerdo que hay sobre la mesa, el portavoz ha indicado que hay "conversaciones muy avanzadas" del Gobierno autonómico para coprotagonizar una hora de ruta "que explote la potencialidad" de la ciudad.

"Pero nos gustaría que el Gobierno de España tuviera las agallas de dar la cara también por Talavera de la Reina", ha añadido Hernando.

Por otra parte, sobre el problema del amianto en el polígono industrial de Toledo, ha criticado que se haya "querido politizar" un asunto que "ha estado en todo momento en manos de los técnicos de las consejerías de Fomento y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y los del Ayuntamiento de la ciudad, defendiendo que "se han llevado a cabo escrupulosamente las observaciones" de esos técnicos.