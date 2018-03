El Ayuntamiento aprueba apoyar la movilización 'anticontaminación' convocada para este domingo

14/03/2018 - 13:09

Moriyón apuesta por que la Autoridad Portuaria de Gijón dé "un paso más" en la aplicación de medidas medioambientales

GIJÓN, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes, por mayoría, sumarse a la movilización convocada por la plataforma 'Asturies por un Aire Sano', para el próximo domingo, a las 12.00 horas, bajo el lema 'Asturies, Paraísu Contaminao' y apoyar el manifiesto.

La propuesta, presentada por Xixón Sí Puede (XsP), ha contado con el voto favorable de todos los grupos excepto del PSOE, que se ha abstenido, en un Pleno en el que miembros del sindicato Usipa han reclamado el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento y que no se paralicen las inversiones por medio de carteles.

La iniciativa socialista, además, contempla tomar cuantas medidas tenga a su alcance el Ayuntamiento y sean de su competencia, encaminadas a la mejora del Medio Ambiente y la salud de los vecinos.

Además, se compromete a instar a la Administración regional, nacional y comunitaria a mejorar de manera decidida la vigilancia, control y desarrollo legislativo en materia medioambiental, conforme a los estándares marcados por la OMS sobre protección de la salud de las personas.

Sobre esta cuestión, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro) ha mostrado el apoyo de Foro al manifiesto elaborado por la plataforma, entendido como un paso más de la lucha de los vecinos en contra de la contaminación.

"Los retos son muchos", ha reconocido, no obstante, antes de avanzar que el próximo día 20 hay convocado un Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Según la edil, la discrepancia está entre los datos que ofrece la estación medidora del Lauredal y los del resto de estaciones del Principado.

Ha matizado, eso sí, que no cree que sea que las del Principado midan mal o peor, pero hay que ver por qué esa discrepancia. Ha recalcado, eso sí, que si bien la estación de la avenida de Argentina registró una superación, en Lauredal se contabilizaron once, y, en cuanto al pasado año, la primera registró 14 y la segunda 64.

Dicho esto, ha abogado por abordar "de manera seria y rigurosa" esta diferencia de datos y ver por qué pasa eso. Ha apuntado, asimismo, que el Principado ha colaborado poniendo hace pocos días una estación para hacer una comparativa, la cual no está corroborando los datos del Lauredal. Ha lamentado, en este sentido, que esta estación haya sido objeto de vandalismo ya.

Además, ha apostado por que el Puerto de Gijón dé un paso más en la búsqueda de soluciones. Pese a ello, ha destacado que "nunca" antes la Autoridad Portuaria de Gijón habría incluido 1,4 millones de euros en su plan inversiones para medias medioambientales, "pero hay algo que se escapa", ha opinado. Ha vaticinado, además, que cuando haya temporales, si vuelven a formarse nubes negras, se tendrá de nuevo "un cabreo" porque además de afectar a la salud y nos espanta a los turistas.

Por parte del edil de XsP David Alonso, este ha criticado el apoyo 'falso' de Ciudadanos y PP a la movilización, mientras que al PSOE le ha recordado que "a Asturias la daña la contaminación, no los eslóganes". Asimismo, ha recalcado que a partir el día 19, un día después de la movilización, toca empezar a solucionar los problemas de la contaminación atmosférica.

En cuanto al PSOE, el edil César González, este ha considerado que el eslogan elegido, 'Asturies, Paraísu Contaminau', no es lo más adecuado, porque generaliza un problema que sí existe, pero no en toda la región. Asimismo, se ha mostrado más partidario de buscar acuerdos con empresas y que cumplan con la legislación vigente en materia medioambiental, e incluso que vayan un poco más allá.

SUELO EMPRESARIAL

Se ha dado luz verde, por otro lado, a una propuesta del PSOE para que en el plazo de tres meses el Ayuntamiento elabore un informe acerca de los espacios para empresas que hay en la ciudad. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos, excepto XsP, que se ha abstenido.

En este sentido, Foro ha negado que haya un problema de falta de suelo tecnológico o industrial, aunque ha incidido en que hay un problema de comercialización en el caso de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia).

Es más, ha incidido en que está previsto que se inauguren este año 10.000 metros cuadrados de instalaciones, a lo que ha citado Quinta La Vega, las cuatro naves del Centro de Servicios de Los Campones, y la ampliación del edificio de Gijón Impulsa, además de las empresas recientemente instaladas en la sede de la Fundación Laboral de la Construcción --Chemours y Unisono--.

Ante estas afirmaciones, la concejal del PSOE Lara Martínez ha matizado que su propuesta no habla de falta de suelo, sino de techo. Y en respuesta a Foro, ha recalcado que no se basa en regalar instalaciones. El resto de grupos, por su lado, han apuntado a que no hay déficit de suelo industrial generalizado, si bien algunos aludieron a fallas en la comercialización.

DEFENSA DE LAS PENSIONES

En otro orden de temas, ha salido adelante la propuesta de Xixón Sí Puede (XsP) para instar a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, con los votos a favor del grupo proponente e IU, en contra del PP y abstención del resto de grupos municipales. Por contra, no se ha aprobado la iniciativa sobre pensiones presentada por el PP, para que se lleve el debate al Pacto de Toledo. En este último caso, solo PP votó a favor, mientras que Foro, PSOE, XsP e IU lo hicieron en contra y Ciudadanos se abstuvo.

Antes del debate conjunto de ambas propuestas, tomó la palabra Victoria Caso, en representación de un grupo de pensionistas, la cual ha criticado el "sistemático desmantelamiento" del Estado de Bienestar a causa de la crisis, al tiempo que ha hecho alusión a casos de corrupción política.

"No se ofrecen alternativas reales para un porvenir digno", ha recriminado, al tiempo que ha remarcado que en las movilizaciones que se llevan a cabo desde hace tiempo en la Plaza Mayor de Gijón los pensionistas defienden derechos ya conquistados.

Ha reivindicado, además, que los pensionistas son el "verdadero puntal del consumo" y quienes han soportado en estos años de crisis hasta tres generaciones. Ha recordado, asimismo, que los pensionistas en España representan casi diez millones de votos, a lo que ha añadido que la solución no es un problema económico, que también, sino de voluntad política.

En el Pleno, por otro lado, se ha dado luz verde, por unanimidad, a una proposición del Grupo Municipal Socialista para modificar las bases reguladoras de las ayudas a la rehabilitación de barrios degradados, de forma que se determine el procedimiento a seguir desde la adjudicación de la obra en adelante, a fin de que se haga, por ejemplo, un modelo de contrato elaborado por los servicios municipales, y no recaiga toda la responsabilidad en los vecinos.