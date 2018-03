Podemos, Cs e IULV-CA urgen a la renovación de la Cámara de Cuentas y afean a Durán su falta de iniciativa

14/03/2018 - 13:17

Los grupos parlamentarios de Podemos Andalucía, Ciudadanos e IULV-CA han defendido este miércoles la necesidad de acometer cuanto antes la renovación de la Cámara de Cuentas, después de que el mandato de tres de sus siete miembros expirara en diciembre de 2017, al tiempo que han criticado al presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, entre otras cosas por su falta de iniciativa para impulsar un consenso entre las fuerzas en este sentido.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo han expuesto en sucesivas ruedas de prensa portavoces de las tres fuerzas políticas, todo después de que Durán haya trasladado al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, que "no hay un escenario que pueda favorecer un acuerdo inmediato" para la renovación de este órgano de extracción parlamentaria.

Podemos, Cs e IULV-CA han coincidido en poner de manifiesto que en ningún caso Durán se ha puesto en contacto con sus grupos parlamentarios para constatar si el acuerdo para renovar la Cámara de Cuentas es o no posible, de ahí que hayan censurado tanto su falta de iniciativa para buscar el consenso como que actúe siguiendo los "intereses del PSOE-A" más que los de la institución que representa.

PODEMOS: "DURÁN ACTÚA COMO MAYORDOMO DE DÍAZ"

Concretamente, la portavoz adjunta de Podemos Andalucía Esperanza Gómez ha sido muy incisiva en sus críticas al acusar al presidente del Parlamento de actuar como "mayordomo" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. En su opinión, al PSOE-A no le interesa renovar la Cámara de Cuentas porque "no quiere que personas nombradas por otros partidos participen en el órgano que fiscaliza las cuentas públicas".

En este sentido, y tras señalar que los tres miembros que hay que renovar, en virtud de la ley, corresponden ser propuestos por Podemos, Cs e IU, Gómez ha censurado que Durán se "burla" de los andaluces ya que los acuerdos en democracia se hacen por mayorías y según lo marcado en la ley, el Reglamento y el Estatuto, "y lo contrario es bloqueo y ser antisistema". Además, ha explicado que también se han puesto en contacto con el PP-A y que "parece que es favorable" a su renovación.

Lo que ocurre con la Cámara de Cuentas, para Podemos, "es muy grave" pues demuestra que el PSOE-A "cree que las instituciones son suyas y no de los andaluces". Por eso, ha urgido a que este asunto se lleve al Pleno para que los socialistas se retraten, cuando ha confiado en que las propuestas que eleven los partidos para la renovación puedan salir adelante con el respaldo de los grupos de la oposición.

CS RECHAZA EL "USO PARTIDISTA" DEL PSOE-A

De su lado, Marín ha considerado que es "una imprudencia" que Durán "se pronuncie" en nombre de Cs porque "con nuestro grupo nadie ha hablado" sobre la renovación de la Cámara de Cuentas, toda vez que ha avisado de que de esta cuestión "no se puede hacer uso partidista y algunos lo están haciendo". Así, ha defendido que "los consensos tienen que existir después del diálogo, y no intentando imponer unos criterios que no le corresponde al presidente del Parlamento".

Así las cosas, ha explicado que en el último Pleno abordaron este asunto con los portavoces del PSOE-A, Podemos e IU, y que también ha habido contactos entre el portavoz adjunto de Cs, Sergio Romero, y la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, todo "para ver de qué forma acometemos la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, que ya llevan mucho tiempo de interinidad".

Y es que, como ha recordado Marín, Cs y Podemos están fuera de este órgano a pesar de que deberían estar representados en el mismo, "como nos ocurre en la RTVA". "Parece que algunos no están dispuestos a seguir perdiendo sus privilegios en unos organismos que no les corresponden legítimamente", ha abundado antes de garantizar que Cs respaldará cualquier iniciativa que vaya en la línea de una reforma de la Cámara de Cuentas "porque es necesaria".

IULV-CA INSTA A UN ACUERDO

Por su parte, la portavoz adjunta de IULV-CA, Inmaculada Nieto, ha trasladado la "indignación" de su grupo parlamentario por que Durán haya dicho al presidente de la Cámara de Cuentas que "no hay un escenario que pueda favorecer un acuerdo inmediato", cuando ni siquiera ha preguntado a las fuerzas políticas qué opinan de este asunto: "no tiene una respuesta porque no la ha pedido, y no la ha pedido por si no le gustaba la respuesta".

De este modo, ha criticado que Durán "toque de oído" este asunto y que si afirma que no hay condiciones para que se dé la renovación "lo hace pensando en que no hay condiciones para la renovación que quieren el PSOE-A y Susana Díaz" porque "no ha habido ningún contacto por su parte con los portavoces". "Es muy grave que la Cámara de Cuentas esté en esta situación y que Durán intente alargar este escenario indeseable", ha apostillado.

Por tanto, Nieto ha instado a los grupos de la oposición a alcanzar un acuerdo para reformar este órgano de extracción parlamentaria ante la "negativa" del PSOE-A a hacerlo y cuando ha confiado en que el PP-A también sea favorable a renovarlo y así "cumplir la ley", toda vez que ha recordado que Podemos y Cs no tienen representación en la Cámara de Cuentas y "legalmente" deberían estar.