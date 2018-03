El Poble Espanyol incluye interactivos para que los visitantes "vivan las tradiciones"

14/03/2018 - 13:17

Quieren que la gente descubra la diversidad del país dinámicamente

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El Poble Espanyol de Barcelona se ha modernizado para que los visitantes "vivan las tradiciones" y descubran la diversidad cultural del Estado de manera dinámica y entretenida a través de tres nuevos espacios interactivos y audiovisuales: la 'Welcome Area', con interactivos de bienvenida en distintos idiomas; el 'Feeling Spain', que muestra la diversidad del país a través de cinco audiovisuales; y el espacio 'Fiesta', un mapping que recrea las fiestas más populares de la geografía.

"No sólo ofrecemos un producto turístico, sino también un producto con una vertiente cultural y pedagógica muy importante", ha remarcado el consejero delegado de la instalación, Salvador Rovira, este miércoles en una rueda de prensa en la que también ha explicado que para mostrar la diversidad del país han huido de la actual división administrativa y centrarse en cinco zonas distintas: el Mediterráneo, el centro, el sur, el Cantábrico, y el Camino de Santiago.

Respecto a las fiestas representadas, las personas que visiten el complejo, creado en 1929 para la Exposición Internacional de Barcelona con el objetivo de mostrar la diversidad cultural española, podrán experimentar celebraciones como la Patum de Berga (Barcelona), la Tomatina de Buñol (Valencia), la Semana Santa andaluza, y los Sanfermines de Pamplona, entre otras.

El director del Poble Espanyol, Anton Vidal, ha detallado que han seleccionado las fiestas más atractivas y ha justificado la no presencia de los toros en el mapping "porque gráficamente no era potente", a la vez que ha remarcado que no se ha querido juzgar ni interpretar las tradiciones, solo que la gente las experimentara.

Se trata de un proyecto audiovisual que el complejo ha hecho en colaboración con Mediapro Exhibitions: "Las fiestas se han rodado con tecnología 4K. Hemos ido a buscar el plano imposible ya que no queríamos que fuera un reportaje de fiestas, sino una vivencia", ha reflexionado la responsable de proyectos del grupo audiovisual, Glòria Martí.

VISITANTES E INVERSIÓN

Con esta innovación, los responsables del Poble Espanyol esperan recibir entre 150.000 y 250.000 visitantes más al año, cifra que actualmente se sitúa en las 1.200.000 personas anualmente, mayormente turistas europeos.

Respecto a los costes y a los ingresos, el proyecto de modernización ha supuesto una inversión de 2,3 millones de euros, y el complejo turístico cerró 2017 con unos ingresos de 7 millones de euros.