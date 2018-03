Julian Marley, The Skatalites y The Mighty Diamonds se apuntan al 25 aniversario del Rototom

14/03/2018 - 13:44

El festival Rototom Sunsplash ha confirmado para su 25 edición una nueva tanda de artistas para la próxima edición, entre los que se encuentran The Skatalites, The Mighty Diamonds y Julian Marley, el hijo de la leyenda del reggae, que actuará por primera vez en Benicàssim (Castellón).

CASTELLÓN, 14 (EUROPA PRESS)

También subirán al escenario Cocoa Tea, Yellowman, Johnny Osbourne y Sly and Robbie. De su mano, el Rototom se adentrará en los orígenes de la música jamaicana, la que mueve la maquinaria cultural de esta cita, del jueves 16 al miércoles 22 de agosto, según ha informado la organización en un comunicado.

Las 'bodas de plata' del festival contarán con The Mighty Diamonds el 22 de agosto, uno de los grupos más duraderos del 'roots reggae'. Tras aparecer en escena en el estudio Channel One a mediados de los 70 con 'Right time', el trío de soul continuó produciendo éxitos en los 80, entre los que se encuentra el destacado 'Pass the kutchie' grabado sobre el 'Full up rhythm'.

Algunos de los primeros éxitos de The Mighty Diamonds surgirían gracias al batería Sly Dunbar y al bajista Robbie Shakespeare. Este dúo de productores, detrás del sello Taxi --bajo el que han trabajado artistas como Shaggy, Bob Dylan o Grace Jones--, llevará este año a Benicàssim el 17 de agosto a la Taxi Connection, un espectáculo especial cargado de estrellas.

Al micrófono estará el icónico DJ King Yellowman junto a The Riddim Twins, en una actuación exclusiva para el Rototom. También incluido en esta Connection estará el padrino del 'dancehall' Johnny Osbourne y el cantante 'rocksteady' británico con "voz de ángel" Bitty Mclean, de gira con su nuevo álbum producido por Sly and Robbie, cuyo lanzamiento se prevé para el próximo mes de abril.

DANCEHALL MELÓDICO Y SKA ENÉRGICO

Procedente de la década de los 80, como Sly and Robbie, el público podrá escuchar el primer día de festival, el 16 de agosto, la "gran voz" del cantante de 'dancehall' melódico criado en Clarendon (Jamaica) Cocoa Tea. Su versatilidad en el escenario, intercalando a voluntad temas propios con otros clásicos, lo han convertido en un artista "sólido", destacan desde la promotora del certamen.

El 'roots reggae' y el 'dancehall' nunca habrían existido sin el ska, el primer estilo musical jamaicano internacionalmente reconocido. Lo llevará a Benicàssim el grupo The Skatalites, considerado como portador del estándar de este ritmo "enérgico y positivo", creado en el momento justo en el que Jamaica alcanzó su independencia.

Aún de gira en la actualidad, estos maestros del ska llevarán el 18 de agosto su propio espectáculo al 25 Rototom, en el que contarán con la participación de su ya conocida compañera vocal Doreen Shaffer, y la aparición exclusiva de otro de los representantes del ska, Derrick Morgan, y del trompetista jamaicano Vin Gordon.

JULIAN MARLEY Y SU "ENIGMÁTICO" SABOR ROOTS

El espíritu de Bob Marley sigue vivo en la música de sus hijos, y este año el festival dará la bienvenida a Julian Marley. El "enigmático y profundamente" espiritual hijo de la leyenda actuará por primera vez en Benicàssim, el 16 de agosto. Único Marley de procedencia inglesa, Julian imprime en su música un sabor 'roots' único que atrae a los fanáticos del reggae de todas las edades.

Representando al Reino Unido, estará la "prometedora y moderna" banda 'dub roots', General Roots, el 18 de agosto. Desde Francia desembarcará la "elegante y profunda" voz de la cantante Mo'kalamity, y la prolífica banda Dub Akom, que actuará el 19 de agosto junto al MC jamaicano Skarra Mucci, 'The lyrical millionaire'.

Por su parte, Alemania enviará a dos de sus 'sound systems' y sellos más competitivos dentro del 'dancehall' como son Pow Pow Movement y Jugglerz, el 18 y 19 de agosto, respectivamente.

Como colofón, procedente de España, el festival será testigo de otra actuación especial, dirigida por el maestro, productor y representante del 'roots' más clásico Roberto Sánchez, quien aparecerá en escena el 16 de agosto junto a Inés Pardo, Benjammin y Shanti Yalah.