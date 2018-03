Podemos, Cs, y PSOE registran la solicitud de una Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en Metro

14/03/2018 - 13:53

Los Grupos Parlamentarios de Podemos, Ciudadanos y PSOE en la Asamblea de Madrid han registrado este miércoles en la Cámara regional una solicitud de crear una Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el Metro de Madrid.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los tres portavoces en la Comisión de Transportes, el de Podemos, Alberto Oliver; el de PSOE, Daniel Viondi y el de Ciudadanos, Juan Rubio, han entregado en registro esta mañana el documento para solicitar la creación de una Comisión de Investigación de Metro específica, para resolver y esclarecer las dudas sobre las condiciones de seguridad y salud en el suburbano.

En el documento al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que el objeto de esta comisión de Investigación es analizar los acontecimientos y motivos que llevaron a altos cargos de la Administración madrileña "a la dejación de funciones respecto a no haber implementado ni los estudios, mediciones y medidas formativas y de prevención que la presencia de amianto en la red de Metro de Madrid, precisaban y de la que se tiene constancia desde 2003", así como por la no realización de mediciones de gas radón desde 2001.

Las responsabilidades políticas se determinarán en relación a la situación conocida desde 2003 y los avances por conocer en el tiempo que duren los trabajos de esta comisión.

Asimismo, esta comisión estará compuesta por 18 miembros designados por los grupos parlamentarios de manera proporcional. PP designará a seis diputados, PSOE, cinco; Podemos, cuatro y Ciudadanos 3.

Podemos fue el grupo parlamentario precursor de esta iniciativa. Oliver ha sostenido, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, que desde que el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, tomó posesión de su cargo "ha pasado un año y medio" y no entienden por qué "el máximo responsable de Metro de Madrid puede seguir al frente de la Institución ocultando hechos de forma tan deliberada".

Por ello, han decidido solicitar esta Comisión, que, a juicio de Oliver, será probable que esté lista para junio, aunque, según les ha comentado Ciudadanos "hay un problema de espacio" y cuando se libere una de las comisiones que hay actualmente habría hueco "para meter esta comisión".

En ella, pretende que pasen por ahí todos los consejeros delegados del suburbano desde 2003, y que se lleve a cabo el tema de la venta de trenes a Argentina que "tiene relevancia importante", para saber "cómo hicieron dicha venta los integrantes del consejo de administración".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Transportes ha señalado que esta no es "sólo la situación de emergencia o de alarma social", sino que, además no se pueden "fiar" de la información que reciben.

"No hubiésemos conocido nada si no hubiese saltado a la opinión pública. El año pasado tuvimos 24 convocatorias de huelga a pesar de la innumerables y múltiples solicitudes de reunión de los sindicatos. Tuvimos un año caótico en transportes porque querían tapar u ocultar información", ha lamentado Rubio.

Así, ha indicado que les preocupa que se hayan iniciado trabajos de desamiantado y que luego "se hubieran abandonado". Por ello, el diputado de Ciudadanos ha señalado que están "obligados" a "pedir respeto al Gobierno del PP para los trabajadores, a la empresa que está siendo manchada, para que el PP no se lleve por delante en su caída a Metro de Madrid".

El socialista Daniel Viondi ha recalcado que están viendo una "insatisfacción completa" en las informaciones que va remitiendo el Gobierno de Cristina Cifuentes. "Estamos ante un caso de negligencia y no de no un sólo Gobierno si no que viene desde hace 15 años. Es una negligencia de los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y del Gobierno de Cifuentes", ha criticado Viondi.

Asimismo, el portavoz de PSOE de Transportes ha incidido en que la Justicia a través de la Fiscalía "ya está investigando esta negligencia". "Pero creo que los madrileños se merecen que los representantes públicos estudien y evalúen la negligencia en las sede de esta casa", ha agregado.

BUENOS AIRES

Sobre la posibilidad de que Argentina emprenda acciones legales por los trenes que les vendió Metro con amianto, el diputado de la formación morada ha sostenido que es "lo más normal del mundo". "Si veo que un producto es ilegal y me entero al cabo del tiempo, es un delito grave", ha apuntado.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos también ha expresado que es "muy grave" si está prohibido allí. "Nos parece que, como siempre, nos hemos querido pasar de listos y esta vez nos va a salir caro como corresponde", ha augurado.

"En Madrid habrá que evaluar quiénes fueron los responsables. Pedimos el acta de infracción que ha elevado la Inspección de Trabajo por lo cual la Fiscalía a empezado a actuar y seguimos sin recibir esa información que se comprometió -Carabante-- a dárnoslas. Pedimos todas las actas del consejo de administración y parece que están bien guardados para que no se conozca la verdad", ha añadido Daniel Viondi.

PNL PODEMOS

Podemos defenderá este jueves en el Pleno una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que instar al Gobierno regional a elaborar, en el plazo de un mes desde la aprobación de esta iniciativa, un mapa de lugares con amianto que incluya estaciones, subestaciones, túneles depósitos de Metro de Madrid; mediante también la cual se insta al cese de Carabante.

El parlamentario de Ciudadanos ha señalado que están valorando apoyarla. "Si no recuerdo mal tiene seis puntos, los cinco razonables y el último - dimisión de Carabante-- veo honestamente que es una cabeza de turco de un problema más general que es la manera de gestionar que ha tenido el PP en este tiempo", ha añadido.

Por su parte, Viondi ha asegurado que pedirán al Gobierno regional que asuma responsabilidades políticas por "su negligente gestión" y que decida "quién es el responsable". "El señor Carabante es el señuelo que nos está poniendo el Gobierno de Cifuentes para tapar su vergüenzas en la gestión de la presencia de amianto en la Comunidad", ha concluido.