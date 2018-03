Rajoy se escuda en la falta de apoyos para rechazar la independencia judicial que exige rivera

14/03/2018 - 13:40

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se escudó este miércoles en la falta de los apoyos necesarios para rechazar la independencia del Consejo General del Poder Judicial (CJPG) y de la Fiscalía General del Estado que le exige el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rivera subrayó que el acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el PP contiene 150 compromisos, entre ellos la reforma de las leyes que regulan el CGPJ y la Fiscalía, pero en el Ejecutivo "no están dispuestos a cumplir" esa parte del pacto. "Me preocupa", reconoció, que al PP solo parece gustarle una parte de ese acuerdo, el voto favorable de Ciudadanos a la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno, pero no la que le corresponde cumplir.

Recordó que el Consejo de Europa "nos ha enmendado la plana varias veces" y el último informe Greco pide a España que el CGPJ sea elegido mayoritariamente por los propios jueces y alertó de que magistrados y fiscales "amenazan con una huelga" por la falta de independencia.

El presidente aseguró que los jueces en España "actúan con independencia" y que no hay "injerencias de ningún tipo". Podrán acertar o equivocarse porque son seres humanos, dijo Rajoy, pero el Gobierno afirma la independencia del Poder Judicial y la garantiza "complemente" respecto del Ejecutivo, del PP, y entiende que respecto de los 350 diputados del Congreso.

Reconoció el compromiso firmado con Ciudadanos y aseguró que no está "en contra", pero "el problema es que no tenemos votos suficientes" para sacar adelante esas reformas, y al intentar pactar con otros hay que "ceder".

Rivera coincidió con Rajoy en que los jueces de carrera actúan con independencia, pero denunció que son "Génova y Ferraz", las sedes del PP y del PSOE, las que eligen a los vocales del CGPJ. Expresó además su sospecha de que al Gobierno no le gusta mucho ese compromiso porque cuando tuvo mayoría absoluta no lo materializó.

De hecho, denunció, Ciudadanos sometió días atrás a votación la toma en consideración de una proposición de ley para garantizar la independencia de la Fiscalía y el PP no se alió con su "socio de investidura" sino con quienes quieren mantener la actual situación. Se comprometió por ello a que un gobierno de su partido aprobará la elección de la mayoría del CGPJ por parte de los jueces y la elección parlamentaria del Fiscal General del Estado.

Rajoy le recordó que para eso no le bastará con gobernar sino que necesitará 176 diputados porque son leyes orgánicas, y le afeó que Ciudadanos haya abandonado la comisión parlamentaria en la que se ha llegado a acuerdos "importantes" sobre la Justicia. Cuando hay que llegar a acuerdos, dijo, las opciones son o "no hacer nada" o intentar al menos avanzar "en la buena dirección".

