El PP intensifica su campaña de recogida de firmas a favor de la prisión permanente revisable

14/03/2018 - 14:06

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha explicado este miércoles que su formación va a "intensificar la campaña de recogida de firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable", con la que ya, según han asegurado, han recabado "más de 5.000 apoyos como respaldo a la campaña nacional" que están llevando a cabo familiares de víctimas de graves delitos.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

"Algunos se están dejando llevar por el tacticismo político, mientras que nosotros estamos cada vez más pegados a la calle, y lo que pide la ciudadanía es que se mantenga la prisión permanente revisable", ha apuntado la 'popular'.

Así, ha explicado que este jueves se debate en el Congreso "la posible derogación de esta normativa, que fue aprobada por el PP; así como la ampliación de los supuestos por los que puede ser aplicada la prisión permanente revisable".

En este sentido, Navarro ha asegurado que "desde que esta medida entrara en vigor hace dos años, por desgracia, hemos asistido a la consecución de algunos crímenes abominables que, si bien aún no están sentenciados, sí que merecen un gran castigo que con la derogación no sería posible", ha argumentado.

"No se trata de legislar en caliente, sino de no derogar en caliente. No es venganza, es justicia", ha sentenciado la secretaria general de los 'populares' malagueños, al tiempo que ha añadido que "España es uno de los diez países más seguros del mundo", por lo que esta medida "no busca disuadir, sino protegernos ante los delitos más graves, ante terroristas, violadores y asesinos".

Del mismo modo, Navarro ha apostillado que "tampoco es una medida indiscriminada", ya que su aplicación "requiere de unos cauces, supuestos y análisis muy exhaustivos, hasta el punto de que desde que ha entrado en vigor sólo se ha aplicado a un caso, un padre que mató con una motosierra a sus dos hijos", ha recordado.

Igualmente, ha apuntado que hasta 2015 "éramos el único de los principales países de Europa y del mundo que no teníamos un sistema de prisión permanente revisable". "Hay muchos argumentos a favor y sólo uno en contra, los que prefieren que prevalezca el tacticismo político y el utilizar este asunto para ir contra el PP, que es el único partido claramente a favor", ha lamentado.

Por otra parte, la 'popular' ha detallado que "en total ya se han recabado más de 2,5 millones de firmas, un apoyo rotundo que casa con lo que dicen las encuestas, y es que más del 80 por ciento de los ciudadanos están a favor de la aplicación de esta medida", ha dicho argumentando que "intensifiquemos nuestra campaña para seguir apoyando lo que nos pide la ciudadanía".

Por ello, ha pedido a los diputados socialistas por Málaga, encabezados por Miguel Ángel Heredia, que "reconsideren su postura respecto a esta medida y convenzan al resto de compañeros para que no voten a favor de la derogación".

"Llamamos a su responsabilidad para que apoyen la prisión permanente revisable y se sienten a negociar sobre los nuevos cinco supuestos que plantea el PP", ha indicado la secretaria general provincial.

Estos cinco supuestos son en caso de asesinato, cuando no se ayuda a la recuperación del cadáver; en caso de asesinato después de un secuestro; para violadores en serie; violación de menores tras tortura o privación de libertad; y muerte por causa de incendio provocado o destrucción de grandes infraestructuras, ha enumerado Navarro.

PP DE MARBELLA SE SUMA A LA CAMPAÑA

Por su parte, el secretario general del PP de Marbella-San Pedro (Málaga), Manuel Cardeña, ha anunciado este miércoles junto a la presidenta de Nuevas Generaciones de Marbella-San Pedro, Rocío Vallejo, el "comienzo de una campaña de recogida de firmas a favor de la no derogación de la prisión permanente revisable".

Vallejo ha afirmado que esta ley "no se trata de una cadena perpetua como están intentando hacer creer, sino que como su nombre indica es una pena revisable, que consta de un sistema de evaluación que no ha inventado el PP, sino que existe en las democracias más avanzadas y que es habitual en Europa".

La presidenta de los jóvenes 'populares' ha pedido a los grupos parlamentarios que "prime el sentido común". "No entendemos cómo pueden hablar de esta ley como una venganza", asegurando que "lo único que se pretende es proteger a la sociedad de esos individuos a los que no se le acredite su reinserción".

Así, ha lamentado que "lo que es permanente y no revisable es el dolor de una madre o un padre que sufre una pérdida. Es por ello que creemos que las víctimas de crímenes como el terrorismo y el asesinato a menores merecen todo el apoyo de la sociedad".

Cardeña ha detallado que esta campaña recorrerá los distintos barrios del municipio junto con el estand de 'Donde hay que estar', "para que todos los vecinos puedan mostrar su apoyo a la no derogación de esta ley", ha concluido.