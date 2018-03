PSOE-A cree que Durán "constata" que hay grupos que "no están sabiendo" ponerse de acuerdo sobre la Cámara de Cuentas

14/03/2018 - 14:09

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha defendido este miércoles que el presidente de la Cámara autonómica, el socialista Juan Pablo Durán, está "constatando" una "realidad" en relación a las negociaciones para renovar la Cámara de Cuentas de Andalucía, y es la "irresponsabilidad" de grupos parlamentarios que "no están sabiendo llegar a un acuerdo" al respecto.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Jiménez a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento y después de que tanto Podemos como Ciudadanos (Cs) e IULV-CA hayan coincidido este miércoles en incidir en la necesidad, a su juicio, de acometer cuanto antes la renovación de la Cámara de Cuentas, después de que el mandato de tres de sus siete miembros expirara en diciembre de 2017, al tiempo que hayan criticado al presidente del Parlamento, entre otras cosas por su falta de iniciativa para impulsar un consenso entre las fuerzas en este sentido.

Mario Jiménez ha defendido que el presidente del Parlamento "conoce la realidad del trabajo y la posición de los grupos en este tipo de materias", así como las "circunstancias" que se producen, y es que "hay una negación al acuerdo por parte de algunas fuerzas políticas, y unos posicionamientos de máximos que impiden el acuerdo por parte de fuerzas que no tienen una representación que les debiera llevar a esos posicionamientos".

Además, "se están produciendo posicionamientos individuales en una materia que siempre se ha abordado con diálogo y acuerdo", según ha agregado el portavoz socialista, que ha insistido en señalar que el presidente del Parlamento "lo que ha hecho es interpretar una realidad".

Jiménez ha subrayado que lleva "años trasladando la voluntad" del Grupo Socialista de "encontrar un entendimiento y un acuerdo para renovar los órganos de extracción parlamentaria" como la Cámara de Cuentas, y en esa línea "nos hemos reunido con todos los grupos", pero "cuando hemos avanzado hay quien ha querido destejer yéndose a los medios de comunicación", según ha comentado, aludiendo en ese punto al PP-A.

Así, ha defendido que el Grupo Socialista "desde el principio está apelando a esa voluntad de entendimiento", e incluso a favor de "decisiones como disminuir el número de representantes en esos órganos", pero ha comentado que "hay quien está utilizando las mayorías cualificadas para impedir mediante el bloqueo que pueda alcanzarse ese acuerdo".

De igual modo, Jiménez ha tildado de "cínico que grupos parlamentarios que son los que tendrían que propiciar el acuerdo y el entendimiento, se dediquen a criticar al presidente del Parlamento porque constate la irresponsabilidad de esos grupos que no están sabiendo llegar a un acuerdo", y en esa línea ha enfatizado que "la responsabilidad es de los grupos parlamentarios, y el presidente se ha limitado a constatar que esa responsabilidad no la estamos cubriendo los grupos, desde luego no por voluntad del Grupo Socialista", según ha apostillado.

Así las cosas, Mario Jiménez ha realizado un llamamiento a los grupos para que cada uno "evalúe cuál es su representación en el Parlamento y, en función de eso, apele al diálogo y de una manera proporcionada a esa representación". "Es lo razonable, pero hasta ahora parece que lo razonable no se ha impuesto", según ha lamentado.