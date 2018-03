Temporal.- Las últimas borrascas no ponen en riesgo la existencia de flores de cara a la Semana Santa

14/03/2018 - 14:10

Los últimos temporales que han estado azotando la provincia de Cádiz, concretamente la zona de la Costa Noroeste, donde se sitúan gran parte de los agricultores dedicada a la flor cortada, "no han afectado en exceso y no hay problemas para que haya suficiente existencia de flores de cara a la Semana Santa, no hay escasez".

CHIPIONA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Según han indicado a Europa Press varios agricultores, el temporal "ha afectado más en la costa que en el interior". Así, según han explicado desde la empresa José Santamaría Tirado, ha habido vientos fuertes por rachas, pero las estructuras de las plantaciones o invernaderos "han resistido bien".

El mes de marzo concentra mucha actividad en las empresas de flor cortada de la zona Sanlúcar-Chipiona debido a los muchos encargos de hermandades de Semana Santa que llegan de "todos los puntos de España", desde cualquier punto de Andalucía hasta Ávila, Madrid o Badajoz.

En este sentido, tanto desde la empresa José Santamaría Tirado, como desde Sanchiflor (Sanlúcar Chipiona Flor) y Mercado Rivera han señalado que "no va a haber problemas, no hay escasez" de cara a la Semana Santa. "De hecho las hermandades están realizando ya sus encargos sin ningún problema", han añadido.

Asimismo, han señalado que "lo importante" es que a partir del día 20 de marzo --la semana antes de Semana Santa-- no llueva y los pronósticos no den lluvias para esos días. "En esta época se mueve mucha flor", han indicado los agricultores, que además han llamado la atención de que "cada vez va a más, ya que hay más hermandades, incluso en los días previos con las llamadas de vísperas".

No obstante, desde Sanchiflor han destacado que los productores de flor cortada funcionan todo el año, ya que la exportación hace que por estar fechas también se exporten flores para la Pascua de los países nórdicos o el día de la madre en Inglaterra, por ejemplo. No obstante, el mercado cofrade hace que se hagan cultivos especiales para el tipo de flor más demandada, como puede ser el clavel, los gladiolos blancos o lirios.