Causapié aboga por "mejorar los tonos" en política tras tildar Carmena de "miserable" la conducta de una edil de PSOE

14/03/2018 - 14:37

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purifucación Causapié, ha abogado este miércoles por "mejorar los tonos" en la relación política, después de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tildara de "miserable" la conducta de la edil del PSOE Mar Espinar.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha solicitado Causapié en los pasillos de la Cámara regional antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, para informar sobre el desarrollo del pacto local en la Comunidad.

Espinar calificó este lunes a Carmena como un "mal menor" ya que no es un "bien supremo", mientras que la regidora le respondió que no encontraba "otro adjetivo" más que miserable para describir la conducta de la socialista.

"Me desagrada esta política en la que se incluyen o cuestiones o palabras como miserables. Creo que tenemos que mejorar los tonos en la relación política, le pedimos a la alcaldesa que rectificara y ella se disculpó, porque ese no es el tono con el que una alcaldesa tiene que relacionarse con la oposición", ha sostenido la portavoz socialista.

Así, Causapié ha asegurado que su relación con el Gobierno municipal es "política" y esa relación "tiene que ver con el desacuerdo" que ha habido en propuestas en las que no han coincidido y en otras que sí.

"No me parece que sea el tono en el que deban relacionarse con los grupos de la oposición ni en el que se deba dirigir con esas palabras a ninguna concejal. En el Ayuntamiento y en la política hay demasiada crispación y, a veces, hay poco diálogo y mucha confrontación; a mí me gusta más dialogar que confrontar y el acuerdo que el desacuerdo . Hablé con ella y me dijo que se había disculpado por utilizar esas palabras", ha zanjado Causapié sobre esta cuestión.