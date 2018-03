El PSOE pedirá la reprobación de Bendodo por los contratos de Bravo y le pide que lleve este caso a la Fiscalía

14/03/2018 - 14:37

Conejo critica que el presidente de la Diputación "se haga el tonto" y reclama el informe solicitado a la Secretaría General

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha vuelto a criticar este miércoles los contratos realizados por el Área de Medio Ambiente de la institución, dirigida por la diputada Marina Bravo, con la empresa en la que trabaja su pareja y que pertenece al hermano de este. Así, ha solicitado al presidente provincial, Elías Bendodo, que lleve motu proprio a la Fiscalía toda la documentación para ver si las contrataciones son constitutivas de delito y que se analice si existe o no conflicto de intereses.

El PSOE ha anunciado que llevará al pleno del próximo martes una moción con diferentes puntos, entre ellas la "inmediata dimisión" de Bravo, algo que ya solicitó en la sesión ordinaria de enero; pero también la de la vicepresidenta segunda, Ana Carmen Mata, por levantar un reparo del interventor de la Diputación a dos facturas realizadas por el Área de Medio Ambiente con esta empresa para autorizar el pago.

Igualmente pedirá la reprobación de Bendodo por no cumplir los acuerdos y compromisos adquiridos en el pleno de 29 de enero pasado respecto al caso de Marina Bravo. En concreto, se ha referido al informe que el presidente de la Diputación se comprometió a pedir a la Secretaría General para dilucidar si existía conflicto de intereses en este caso, un documento del que aún no se sabe nada "casi dos meses después".

Precisamente, Ciudadanos, socio de investidura del PP, ya anunció que da de plazo hasta el pleno del próximo martes para conocer este informe de la Secretaría General. Conejo ha apuntado que desconoce si ese informe está ya elaborado "e incluso si --Bendodo-- se lo ha encargado oficialmente a la secretaria".

En este sentido, cuestionado por qué el PSOE no acude directamente a la Fiscalía, Conejo ha argumentado que espera que sea un acuerdo de pleno, si Bendodo no lo lleva a cabo antes de la sesión del martes aunque, a su juicio, "ya está tardando". No obstante, ha apuntado que "cada día está más cerca" que los socialistas lleven este caso ante la autoridad judicial competente.

Según el socialista, "ha dejado de ser el caso Marina Bravo para ser el caso Elías Bendodo", que "se hace el tonto al más puro estilo Mariano Rajoy". Además, ha acusado al 'popular' de tener en la institución supramunicipal "su Gürtel, una trama institucional".

"La Diputación de Málaga es hoy un cortijo en manos del PP, beneficiando a familiares y amiguetes con el dinero de todos los malagueños", ha apostillado, y se ha preguntado "qué teme si no tiene nada que ocultar". También ha instado al resto de grupos de la Diputación a apoyar la moción del PSOE.

"EL PP OCULTA LO QUE DICEN LOS HABILITADOS NACIONALES"

El portavoz del PSOE ha recordado que ya denunciaron la "incompatibilidad" de la diputada del PP Marina Bravo para contratar con la empresa de su cuñado en la que trabaja su pareja y que incurría, además, en fraccionamiento de contratos, en concreto en el caso de dos facturas correspondientes a la señalización de Júzcar, tal y como "sostiene también el interventor general en un informe de fiscalización" con fecha de 10 de noviembre de 2017 y que, según Conejo, han conocido "ahora".

De los 20 contratos con esta empresa, "dos fueron adjudicados el mismo día para un mismo concepto y por una cantidad muy similar", algo que ha criticado Conejo, asegurando que debería haberse unido en un único contrato y haberlo sacado a concurso público.

El 27 de octubre de 2017 Medio Ambiente adjudica por 20.173,18 euros el plan de dinamización turística de Júzcar, en concreto la señalización del municipio y locales. Ese mismo día, también adjudica por 21.659 euros el plan de dinamización turística de Júzcar para la señalización temática, es decir, grafitis, senderos y rótulos.

"Son dos contratos diferentes para prácticamente el mismo fin, dos planes de señalización para la localidad de Júzcar, ambos justo en el límite del mínimo establecida para evitar tener que convocar un concurso público", ha reiterado.

También ha lamentado que el PSOE haya tenido que pedir "hasta tres veces" el expediente "y cada vez hay un nuevo documento", entre ellos el informe del interventor general, que incluía, ha recordado, un reparo sobre esas dos facturas y que la vicepresidenta Ana Mata, "por delegación expresa del presidente" levantó para pagar a la empresa.

En su opinión, el PP "está haciendo todo lo posible por ocultar lo que tienen que decir los habilitados nacionales de este asunto: han estado escondiendo el informe del interventor que confirma el fraccionamiento y ocultan el informe de la secretaria general sobre la incompatibilidad de Marina Bravo para contratar con la empresa de su cuñado".

Conejo ha dado a conocer en rueda de prensa "otro capítulo", dos correos electrónicos enviados el 13 de septiembre de 2017 desde la Delegación de Medio Ambiente a la pareja de Marina Bravo "con indicaciones y todo tipo de detalles de lo que la empresa tiene que poner en las dos facturas correspondientes a los planes de señalización de Júzcar".

"En estos dos correos, Medio Ambiente comunica a la pareja de Marina Bravo la aprobación del presupuesto y le dice lo que tiene que poner en las facturas", ha sostenido, añadiendo que estos dos correos "demuestran que hay una relación permanente y más que fluida entre la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación que dirige Marina Bravo con su pareja".

Por todo ello, ha considerado que ni Bravo ni Mata "pueden seguir ni un minuto más como diputadas en esta institución", criticando de nuevo que la vicepresidenta segunda diera "luz verde a que una empresa del familiar de una diputada se beneficiara de un contrato que había sido reparado por el interventor".