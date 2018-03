Podemos acusa a la Junta de ser "insumisa" al Parlamento e insiste en que recupere la gestión del 112

14/03/2018 - 14:34

Podemos Andalucía ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz, presidido por Susana Díaz, de ser "insumiso" a los mandatos de la Cámara autonómica, toda vez que ha censurado que aún no ha recuperado la gestión de servicios como el 112 a pesar de las iniciativas aprobadas en este sentido por el Pleno del Parlamento.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la portavoz adjunta del partido morado Esperanza Gómez ha avanzado que su grupo va a defender ante el Pleno del Parlamento autonómico una interpelación por la que reclama al Gobierno andaluz que cumpla con los mandatos parlamentarios y recupere la gestión del servicio de emergencias del 112.

En este sentido, ha explicado que "la precariedad laboral es algo habitual e infame en el 112, donde hay contratos a tiempo parcial de gran parte de la plantilla y con trabajadores en la bolsa con unas condiciones terribles".

Tras criticar que la empresa concesionaria no cumple las cláusulas sociales porque no son de obligado cumplimiento, Gómez ha advertido de que, según se refleja en un informe de CGT, "la totalidad de las bajas de la plantilla, ya sea por muerte, despido o incapacidad, se están cubriendo de manera fraudulenta, con ayudas públicas a la contratación y bajo el conocimiento de la consejería competente, que no mueve un dedo para acabar con al figura del trabajador precario en la administración de la Junta".

"Nos encontramos un gobierno insumiso al Parlamento", ha criticado la dirigente del Podemos, que ha tildado de "irrisorias" las "excusas" planteadas por el PSOE-A para no recuperar este servicio, de modo que "se opone en solitario a que los servicios pasen a ser gestionados por la Junta sin argumentos sólidos que avalen ese posicionamiento".

Gómez, que ha recordado que Podemos en muchos sitios donde gobierna "ha demostrado que recuperar servicios para la administración pública no es fácil pero se puede hacer, y que al final la inversión en recursos es menor y el servicio es mejor", ha lamentado que los socialistas "no quieren ni oír hablar de la recuperación de este servicio".

Ha incidido en que en marzo del 2016 se aprobó en el Pleno de la Cámara una iniciativa que reclamaba al Gobierno andaluz recuperar la gestión del 112 "pero sin embargo la actitud de la Junta sigue siendo de insumisión ante cualquier mandato del Parlamento".

"Desconocemos qué intereses puede tener el Gobierno andaluz en mantener empresas como Ferrovial a cargo de servicios públicos, cuál es el verdadero motivo y por qué se incumple reiteradamente el mandato de la mayoría del Parlamento", ha agregado para argumentar que por todo esto Podemos Andalucía planteará una interpelación en este sentido a la Consejería de Presidencia.