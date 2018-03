El Govern ve "plazo" para aplicar la moratoria de la exigencia del B2 al acabar la carrera

14/03/2018 - 14:36

Avisa de "un descalabro" si los centros de investigación tienen que pagar el IVA reclamado por Hacienda

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Arcadi Navarro, ha afirmado este miércoles que se está "dentro de plazo" para que se pueda aplicar la moratoria de cuatro años de la exigencia del nivel B2 de inglés a los estudiantes que acaben los estudios universitarios.

En declaraciones a los medios en su visita al Salón de la Enseñanza de Barcelona, ha señalado que "falta un trámite parlamentario" para que se aplique la moratoria acordada en el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el pasado verano.

"Estamos dentro de plazo para que, tanto si hay Govern como si no, la moratoria se pueda aplicar con todas las garantías para los estudiantes y las universidades", ha subrayado.

Respecto a la reclamación del IVA a los centros de investigación, ha reprochado el "afán recaudatorio" del Ministerio de Hacienda por exigir una cuestión que no había reclamado nunca y que algunos sentencias dicen que no puede demandar, y se ha mostrado confiado en que no se tenga que devolver.

Sin embargo, ha avisado de que si finalmente se tuviera que devolver el IVA reclamado "sería un descalabro muy grande para el sistema de investigación catalán y el del Estado", y ha confiado en ganar la batalla a nivel parlamentario en el Congreso.