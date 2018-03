Puente anuncia que los tres últimos alcaldes estarán presentes en la entrega de la Medalla de Oro a Concha Velasco

14/03/2018 - 14:43

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que, junto a él, los dos anteriores regidores de la etapa democrática --Tomás Rodríguez Bolaños (PSOE) y Francisco Javier León de la Riva (PP)-- participarán este sábado en el acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a la actriz Concha Velasco.

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Puente durante la rueda de prensa en la que se presentaba la obra de teatro 'El funeral', con la propia Velasco, quien también ha anunciado que piensa que este será su último trabajo en los escenarios.

Puente le ha asegurado a la actriz que sus dos predecesores en el cargo, el socialista Rodríguez Bolaños (1979-1995) y el 'popular' León de la Riva (1995-2015) también participarán en el acto que se celebrará este sábado en el Teatro Calderón y al que ha animado a asistir a todos los vallisoletanos que puedan.

De hecho, Velasco había mostrado su agradecimiento y orgullo tanto a Puente, por la decisión de la concesión de la Medalla de Oro, como a Tomás Rodríguez Bolaños, quien la eligió como pregonera de las Fiestas patronales y es "amigo personal", y a León de la Riva, con quien dio el pregón de la Semana Santa en la Catedral, un acto que recuerda como "impresionante".

"Siempre me han querido, me han respetado y me han valorado en mi tierra", ha recalcado Velasco, quien ha añadido que le alegrará "muchísimo" que estén los tres últimos alcaldes en el acto de este sábado. "Les quiero muchísimo", ha aseverado.

De hecho, ha ensalzado el hecho de que los tres alcaldes, aunque son de partidos políticos diferentes, se respeten "por encima de sus ideologías y sus creencias", por lo que ha considerado que Valladolid es "un referente para todo lo que está ocurriendo en España en este momento".

La intérprete también ha querido agradecer a la concejal del PP y "amiga", Mercedes Cantalapiedra, que fue quien propuso la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad, que, como ha destacado la propia Velasco, se aprobó "unánimemente" en un Pleno celebrado el pasado mes de diciembre.

La actriz ha calificado de "muy importante" este reconocimiento, sobre todo cuando acaba de cumplir los 78 años y ha incidido en que cada vez se siente "más de Valladolid", "más castellana y más española". De hecho, ha reconocido que, aunque no vivió muchos años en la ciudad porque de pequeña la llevaron a vivir al Sáhara, ahora no le importaría pasar los últimos años en la capital vallisoletana.

Velasco ha incidido en que, al revisar los últimos nombres que han recibido la Medalla de Oro, como la Hermandad de Donantes de Sangre o los Bomberos, ha recalcado que con ella se ha convertido en "una institución", por lo que está "muy feliz".

En este sentido, Óscar Puente ha matizado que la distinción de la Medalla se ha otorgado a tan pocas personas físicas, porque se dirige sobre todo para entidades, mientras, para personalidades, era más habitual la forma del Hijo Predilecto.

"DEBATE DE VARIOS MESES"

Sin embargo, ha explicado que algunos grupos políticos eran partidarios de que se diera en forma de Medalla de Oro y "tras un debate de varios meses" se pusieron de acuerdo en esta distinción.

El regidor vallisoletano ha destacado el hecho de que este sábado tendrá la oportunidad de "disfrutar de Concha, no sólo como actriz, sino como persona" y entregarla una Medalla de Oro como forma de "devolverle un poquito todo lo mucho que ha dado a la ciudad".

Asimismo, ha incidido en que a lo largo de su más de 60 años de carrera se ha transformado con el paso del tiempo, ha evolucionando, y se ha "heco querer por los vallisoletanos".

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el 4 de diciembre, de forma unánime, la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Concha Velasco. La actriz, nacida en la capital del Pisuerga en 1939, sumará así la máxima distinción de su localidad natal a otros reconocimientos que ponen de manifiesto la estrecha relación de la intérprete con Valladolid.

Así, llevan el nombre de Concha Velasco una calle paralela al Paseo de Zorrilla y que desemboca en la plaza del Ejército, y una de las salas del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), precisamente, en la que estrenó su último montaje como protagonista, Reina Juana.

Además, el Teatro Calderón luce una plaza en homenaje a este icono del cine español, Goya de honor en 2013 y dos veces Premio Nacional de Teatro, en 1972 y en 2016.

Las entradas gratuitas para asistir a la entrega de la Medalla se pueden recoger desde este martes, aunque Puente ha apuntado que ya están completas las localidades del patio de butacas. Para ello, las taquillas están abiertas de 10 a 14 horas y de 17 a 20, o hasta el comienzo de la función, en los días en los que haya representaciones.