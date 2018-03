Vázquez destaca que el Centro Andaluz de Fotografía apuesta en 2018 por la producción propia y la catalogación de fondos

14/03/2018 - 14:45

PP dice que el CAF "se ha quedado en una triste sala de exposiciones", Podemos, que "es un proyecto desperdiciado" y Cs, que "nadie lo conoce"

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado este miércoles que las líneas prioritarias del Centro Andaluz de Fotografía (CAF), con sede en Almería, son para 2018 la producción propia y la catalogación de los fondos. Así, durante su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía, Vázquez ha afirmado que en la programación de este año se verá la personalidad que se quiere inculcar al centro.

"Queremos que la mayor parte de nuestros proyectos sean de producción propia o en colaboración con otros centros, especialmente las exposiciones, uno de los ejes de nuestra programación", ha señalado Vázquez, que ha destacado que el pasado 26 de enero se inauguraron cuatro muestras y ya se trabaja en nuevos proyectos de Rubén García o María Cañas, y en una retrospectiva de Manuel Falces, auténtico impulsor del centro y su director hasta 2005. Además, el CAF tiene cerradas itinerancias de producciones propias en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

El consejero ha avanzado también que el CAF se encuentra trabajando en la catalogación definitiva de sus fondos propios: "Hemos terminado una primera fase de estudios por grupos y ya hemos iniciado la catalogación definitiva imagen por imagen, trabajo que se presentará públicamente tras su conclusión. Éste es un importante paso adelante en los objetivos fundamentales del centro, en cuanto a la difusión patrimonial de la fotografía en Andalucía". El centro cuenta actualmente con más de 5.000 fotografías en sus fondos, organizadas por colecciones de autor o colectivas.

Además, este año, el Centro Andaluz de Fotografía, "el único centro público de esta naturaleza en toda España", recupera otro de los pilares de la nueva identidad de este espacio, la formación, que ya está impulsando gracias a varios cursos a cargo de profesionales como la directora granadina Chus Gutiérrez o el fotógrafo almeriense Paco Peregrín. "Y seguimos trabajando en la preparación de más actividades de formación, talleres y conferencias, que se sumarán a lo largo de 2018", ha afirmado el consejero.

ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA

Vázquez ha destacado que la incorporación de Rafael Doctor a la Dirección de Programas de Fotografía de la Consejería se está viendo reflejada en la mayoritaria producción propia de los proyectos y también en colaboración con otras instituciones, así como en otros aspectos como el reforzamiento de nuevos espacios, la recuperación de la labor formativa, el reforzamiento de la difusión o el acercamiento con la ciudadanía almeriense a través de actividades específicas "que, sin duda, irán a más".

"Esto supone un relanzamiento de los principios que sustentaron la creación de este centro: el impulso de la fotografía andaluza, la protección de nuestro patrimonio fotográfico y el apoyo y mantenimiento de una institución 100% pública íntegramente dedicada a esta disciplina artística", ha indicado el consejero.

Por otro lado, en 2018 el CAF va a establecer un cauce de colaboración permanente con la Universidad de Almería (UAL), en el marco del protocolo general de colaboración que la Consejería de Cultura firmó con todas las universidades públicas. "Este acuerdo nos va a permitir impulsar nuestra colaboración conjunta en la investigación, difusión y producción de distintos proyectos sobre fotografía", ha asegurado Miguel Ángel Vázquez, que ha anunciado la recuperación de las publicaciones en colaboración con la UAL.

Asimismo, el consejero ha informado de que en el último tercio del año el CAF organizará el II Encuentro de Creación Fotográfica de Andalucía, dedicado al Mediterráneo y sus cuestiones sociales y ambientales, una cita para la que, igual que en 2017, se convocará una oferta pública de 40 plazas para fotógrafos que desarrollarán un intenso trabajo conjunto de convivencia y puesta en común de proyectos.

EL CAF

El Centro Andaluz de Fotografía, creado en 1992 para la investigación, recopilación y difusión de la fotografía como manifestación cultural, ha organizado en todo este tiempo más de 350 exposiciones de artistas nacionales e internacionales y más de 170 talleres gratuitos dirigidos a escolares, público general y especialistas.

Desde 2007 tiene su sede en el edificio del antiguo Liceo Artístico de Almería donde, tras una importante reforma, se dotó al centro de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su labor. Archivo, biblioteca, salas de exposiciones, laboratorio digital, plató y aula taller, además de una tienda y las dependencias administrativas.

Además, el CAF ha estado presente en eventos de carácter fotográfico de todo tipo, desde PhotoEspaña hasta ARCO pasando por el Festival Latitudes de Huelva o el Festival de Cines del Sur de Granada, y ha contribuido a la difusión de la obra de fotógrafos andaluces. La permanente presencia en el CAF de autores de primera línea y sus numerosas colaboraciones con centros de todo el mundo lo han convertido en una institución reconocida y de referencia tanto nacional como internacional.

El popular Amós García ha reprochado a Vázquez que no se haya referido "a la falta de recursos, ni a los fondos sin catalogar, ni a los problemas del CAF, que tiene bastantes", y ha lamentado que pese a que este espacio se presentó "como referencia a nivel nacional, hoy apenas es una referencia a nivel andaluz, no forma parte del calendario de centros españoles y por su actividad poco tenemos que celebrar de estos 25 años".

Así, asegura que el CAF "se ha quedado en una triste sala de exposiciones y todos los objetivos en papel mojado debido a la baja brutal del presupuesto". Además, afirma que "tampoco se ha corregido esa extraña situación jurídica del espacio que no permite una partida específica de carácter anual" y lamenta "la escasez de personal y la poca actividad". Por último, el PP espera "un compromiso real de un revulsivo que ayude a que llegue a tener el nivel de excelencia que se esperaba hace 25 años".

PODEMOS CRITICA UN 79% MENOS DE PRESUPUESTO EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Lucía Ayala de Podemos asegura que "estamos antes un caso cristalino donde los hechos hablan por sí solos", porque, explica, "cualquier persona que vaya a Almería puede preguntar a los viandantes dónde está y lo más que obtendrán es una cara de asombro porque no saben a lo que se refiere". "El CAF es un total desconocido en Almería", lamenta, al tiempo que critica que "pese a aquel impulso con el que se creó, es un proyecto desperdiciado en estos 25 años", que, además, "en la última década ha reducido su presupuesto un 79%".

Desde Ciudadanos José Antonio Funes ha afirmado que después de escuchar la intervención del consejero "alguien se ha confundido", porque, asegura, "el CAF es un centro único, pero que no conoce nadie, con una caída de su presupuesto, que tiene más de 2.000 obras sin catalogar ni inventariar, con poca producción propia, que es una especie de isla en Almería y en el que las visitas guiadas no se detienen por desconocimiento de su existencia". Así, asegura que "algo ha fallado porque no responde a las ilusiones que había despertado", y "si no sirve de reclamo es un centro que hay que reconducir", señala.

Por último, el socialistas José Luis Sánchez Teruel ha incidido en que se trata de un centro "de referencia" en el sur de Europa y "uno de los mejores centros en todo el mundo", al tiempo que ha subrayado que "es el único centro público de esta naturaleza que existe en España y ha permitido a Andalucía una proyección internacional a través de la fotografía"; y, por supuesto, "una apuesta por Almería".