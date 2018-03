PSC de Barcelona pide a ERC anteponer el tranvía a "intereses de partido y electoralistas"

14/03/2018 - 14:54

La concejal del PSC en Barcelona Montserrat Ballarín ha apelado a la responsabilidad de ERC y de su líder municipal, Alfred Bosch, en la votación sobre la ampliación del tranvía, y ha criticado que no entiende "que ERC ponga intereses de partido y electoralistas por delante de un acuerdo de ciudad que es bueno" para Barcelona.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

"Todavía hay tiempo, que se sienten y hagan un ejercicio de responsabilidad para sacar adelante este proyecto clave para Barcelona", ha aseverado en declaraciones a los medios en referencia al Gobierno de Ada Colau y a Bosch, después de el republicano avanzara este martes que votaría en contra de la propuesta de protocolo.

Ballarín ha sostenido que el ejecutivo de Colau es incapaz de alcanzar acuerdos y que no debería haber roto su pacto de Gobierno con el PSC, y ha insistido sobre la ampliación del tranvía: "No entendemos cómo aún no ha tejido este acuerdo básico", que el PSC sí apoya.