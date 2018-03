Salud presenta una nueva guía para la atención de mujeres con endometriosis dirigida a profesionales

14/03/2018 - 15:01

La secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz, ha presentado este miércoles en Sevilla la nueva 'Guía de atención a mujeres con endometriosis en el Sistema Sanitario Público de Andalucía' que tiene como objetivo ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a las mujeres con endometriosis a través de una serie de recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible y el establecimiento de un sistema de organización favorable a las mismas.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

En el acto de presentación, que ha contado con la presencia del movimiento asociativo y profesionales sanitarios especializados en Obstetricia y Ginecología del Servicio Andaluz de Salud, la secretaria general de Salud Pública y Consumo ha destacado la utilidad del documento como herramienta para los profesionales de la sanidad pública "que pueda servir de ayuda para que las mujeres afectadas de endometriosis se beneficien de las más eficaces alternativas diagnósticas y terapéuticas".

En este sentido, según un comunicado, la secretaria general de Salud Pública y Consumo ha considerado que la nueva Guía, que actualiza la guía original elaborada en 2009, "documenta el actual protocolo de actuaciones que se viene desarrollando por la Consejería de Salud, que enmarca un enfoque multidisciplinar del abordaje de la enfermedad, la atención integral y el diagnóstico precoz".

La nueva edición de la guía mantiene las dos vertientes ya contempladas en el documento original de 2009: por un lado, los aspectos científicos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento, basados en la evidencia científica disponible en la actualidad; y por otro lado, la organización de la atención sanitaria. Esta edición tiene como principal referencia la recientemente publicada por el National Institute for Health and Care Excellence: Endometriosis: diagnosis and management, NICE guideline NG73 Methods, evidence and recommendations, September 2017, conteniendo así las publicaciones más recientes.CLAVES DE LA GUÍA ASISTENCIAL

En el acto de presentación, Josefa Ruiz ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación de mujeres afectadas por Endometriosis (Adaec), Soledad Domenech y el director de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional de Málaga, Jesús Jiménez, quien ha desarrollado la presentación técnica de la nueva guía, en la que destaca: la importancia de implicar a las mujeres en todas las decisiones; la flexibilidad de los profesionales sanitarios con las opiniones diagnósticas y terapéuticas; mantener una buena relación de confianza con la mujer; buscar consejo entre profesionales con experiencia en este ámbito o derivar a un centro con la suficiente y necesaria experiencia para ofrecer todos los tratamientos disponibles en un contexto de atención multidisciplinar.

Además, el documento también contempla que: una vez establecido el diagnóstico clínico de sospecha, si la mujer no desea un embarazo inmediato o no presenta infertilidad, proceder al ensayo de tratamiento con anticonceptivos hormonales o progestagénos para conseguir la mejoría de los síntomas, sobre todo el dolor pélvico y las alteraciones del flujo menstrual. Esta fase del seguimiento de la paciente puede hacerse en Atención Primaria, coordinada con Atención Hospitalaria.

Del mismo modo, se establece la existencia de equipos funcionales con profesionales especialmente expertos que intervengan en casos de especial complejidad o abordaje.

Para la difusión de la guía se realizarán actividades de formación continuada de los profesionales de Atención Primaria, con el objetivo de facilitar la detección precoz de la enfermedad y la correcta asistencia en todos los casos.

LA ENDOMETRIOSIS

La endometriosis es una enfermedad crónica, progresiva en al menos el 50 por ciento de las mujeres afectadas y recurrente, de la que aún se desconoce la causa que la produce. La enfermedad consiste en la implantación y crecimiento benigno de tejido endometrial fuera de su lugar habitual, siendo las localizaciones más frecuentes el ovario y el útero (75% de los casos), pero pueden encontrarse lesiones en otras muchas zonas (intestino, vejiga, estómago, o pulmón, entre otras). Este tejido tiene dependencia hormonal del ciclo menstrual, produciéndose sangrado y desprendimiento del mismo con la menstruación.

La epidemiología de la enfermedad es compleja, ya que depende de un gran número de elementos, tales como la edad de la paciente, la infertilidad o los síntomas, pero se estima que entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad fértil tienen endometriosis.

Las manifestaciones clínicas abarcan un amplio espectro, desde formas asintomáticas hasta otras que requieren varias intervenciones quirúrgicas y para la que no existe un tratamiento curativo.

Hay que tener en cuenta que la endometriosis es una condición que puede causar dolor agudo y crónico, así como síntomas de fatiga, lo que conlleva un impacto significativo y a veces severo en la calidad de vida y las actividades de la vida diaria de la mujer, incluyendo las relaciones personales, la sexualidad, la fertilidad, la capacidad de trabajar, el estado físico y la salud mental.

Existen experiencias de autoayuda internacionales y nacionales. En España, la Asociación de mujeres afectadas de endometriosis (Adaec), facilita información y apoyo a las mujeres con endometriosis, contando en Andalucía con la Federación Andaluza de Asociaciones de Endometriosis (Fadae) que engloba diversas asociaciones locales.