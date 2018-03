Durán dice que no es "obstáculo" y apela al consenso mayoritario para renovar la Cámara de Cuentas "como es tradición"

14/03/2018 - 15:25

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha asegurado este miércoles, después de que algunos grupos parlamentarios hayan criticado su papel en la negociación para la renovación de la Cámara de Cuentas, que él no es un "obstáculo" sino que siempre será un "facilitador" para que los partidos puedan alcanzar acuerdos, de modo que les ha reclamado que hagan un esfuerzo por mantener la tradición que desde 1996 ha permitido que el nombramiento de los miembros de este órgano de extracción parlamentaria sean elegidos por una mayoría más amplia de los tres quintos que recoge la ley.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Durán durante la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica, donde ha incidido en que es responsabilidad de los partidos alcanzar un acuerdo que permita renovar la Cámara de Cuentas y donde ha aclarado que él "no tiene portavoces".

Esto viene después de que el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio M. López, afirmara este martes que el presidente del Parlamento "nos ha dicho que no hay un escenario que pueda favorecer un acuerdo inmediato" para renovar este órgano de extracción parlamentaria. "No sabe si puede ser más adelante, pero ahora mismo el escenario no está planteado", añadió.

"El presidente del Parlamento no necesita tener ningún portavoz", ha apostillado Durán, que ha insistido en que su trabajo siempre se caracteriza por intentar que los grupos lleguen a los consenso "porque creo que es mucho más fuerte que la voluntad mayoritaria".

Así las cosas, ha explicado que desde hace dos meses y medio les ha remitido dos veces comunicación a los grupos "para que me hagan llegar una propuesta que reúna al menos los tres quintos necesarios para cumplir la ley y que se renueve este órgano, porque sino no hay posibilidad de renovar ningún órgano".

"Siempre intentaré que los grupos lleguen a acuerdos", ha proseguido Durán, que ha recalcado que son los grupos parlamentarios y no la Presidencia de la Cámara "los que tienen la capacidad y la responsabilidad de llegar a ese consenso" y, por tanto, "tienen que traer a la Presidencia y a la Mesa una propuesta con al menos tres quintos de acuerdo y consenso".

De este modo, ha pedido a los cinco partidos que hagan un esfuerzo para alcanzar un acuerdo que permita seguir con la tradición que se ha vivido en el Parlamento desde el 1996 para la renovación de la Cámara de Cuentas, pues desde entonces "la votación de los miembros ha salido adelante por un consenso superior a los tres quintos que exige la ley".

"Les insto de verdad, sin ánimo peyorativo ni con ninguna connotación, hagan gala, se lo digo de corazón, a la tradición de este Parlamento", ha insistido Juan Pablo Durán para reclamarles a los grupos parlamentarios "que hagan honor a historia del Parlamento y lleguen a los acuerdos pertinentes".

Estas palabras de Durán han provocado la intervención del presidente y portavoz de Cs en el Parlamento, Juan Marín, que ha replicado al presidente de la Cámara en un tenso rifirrafe que su partido está por el consenso, como ha demostrado en muchas ocasiones, y que hay contactos entre los grupos para renovar la Cámara de Cuentas.

De su lado, Durán ha insistido en que su intención era trasladar a todos los grupos su postura ante esta circunstancias de primera mano y no "a través de un portavoz". "No he dicho a nadie que haga de portavoz mío, por eso quiero dejar claro que siempre facilitaré la labor para que los grupos avancen en consensos", ha zanjado.