Oltra ironiza sobre su comparecencia en el Senado: "En San Isidro no convocan, el 2 de mayo tampoco"

14/03/2018 - 15:23

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha ironizado con la citación que ha recibido para comparecer mañana jueves en el Senado al afirmar que tiene bastante "desazón" "porque podían haber convocado en San Isidro, que no tengo compromisos en las fiestas populares de mi ciudad" en referencia a las Fallas, que celebran estos días sus jornadas principales. "Esta noche plantando fallas y me llaman (...). En San Isidro no convocan, el 2 de mayo tampoco, entonces sensibilidad poca para ser la cámara territorial", ha aseverado.

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha referido en estos términos a preguntas de los medios sobre su comparecencia mañana en el Senado después de que el PP en dicha cámara la citara en el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos para una jornada dedicada a analizar sus finanzas, cuyas cuentas de 2015 fueron desaprobadas por el Tribunal de Cuentas en un informe el pasado diciembre. Comenzará así una ronda con partidos de ámbito autonómico tras pasar revista a la financiación de PSOE, Ciudadanos y Podemos.

"Iré a lo que nos han abocado en una comisión que está absolutamente deslegitimada porque ningún partido está participando, excepto el PP, que como tiene mayoría absoluta está queriendo hacer una cosa que en castellano es 'cree el ladrón que todos son de su condición', pero en valenciano es 'creu lladre vell que tots són com ell'", ha manifestado.

Y ha insistido: "Iré allí a dar las explicaciones que quieran sus señorías saber, sabiendo además que creo que los números les importan poco, porque si no, en vez de llamarme a mí hubieran llamado a los responsables económicos de la coalición".

"Creo que lo que intentan es eso, hacer una estrategia de que aquí es todo igual y no, una cosa es lo que hacen los partidos corruptos y otra los partidos honrados, iré a explicárselo por si aún no saben la diferencia", ha rematado.