Fadeco apunta un "desigual comportamiento" de la construcción en 2017 y pide a la Junta "más concreción" en sus planes

14/03/2018 - 15:28

El presidente de la patronal andaluza de la construcción, Fadeco Contratistas, Francisco Carmona, ha apuntado que el pasado año se ha registrado un "desigual comportamiento" del sector, ya que "la iniciativa privada lideró la creación de empleo y la actividad en la edificación residencial, mientras que el rebote al alza de la licitación pública no responde a una recuperación sostenida de la inversión pública", tras lo que ha pedido a la Junta de Andalucía y a las administraciones públicas "más concreción" en sus planes y medidas.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Carmona ha apuntado que los indicadores del sector a lo largo de 2017 "confirman la recuperación de la actividad", un avance que se sustenta, según indica, "en el impulso de la iniciativa en la edificación residencial", ya que reconoce que "la reactivación de la inversión pública está todavía lejos de alcanzar el ritmo y los niveles que serían deseables, teniendo en cuenta la favorable evolución que ha experimentado la economía en los últimos cuatro años".

Ha recordado que la licitación pública "alcanzó el año pasado los 1.355 millones de euros, un 48,3 por ciento más que en 2016", siendo la aportación de las distintas administraciones públicas a este crecimiento "bastante desigual". Así, el 41 por ciento del total correspondió a contratos de obras y servicios promovidos por los ayuntamientos y diputaciones, lo que significa que "tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía siguen cargando el ajuste de las cuentas públicas sobre la inversión".

No obstante, ha indicado que ese "rebote" de la licitación no significa un cambio de tendencia, "ya que desde 2012 se suceden avances y retrocesos, por lo que la cifra puntual del año pasado no supone un cambio de tendencia". "Hay que ver qué sucede con la inversión pública en los próximos dos ejercicios, porque no existen motivos para afirmar que este crecimiento responda a una recuperación sostenida", ha afirmado el presidente de Fadeco Contratistas en la presentación de la valoración del sector en Andalucía en 2017.

"Teniendo en cuenta que la licitación total a cargo de la Junta de Andalucía equivalió al 0,3 por ciento del PIB andaluz, y al 1,3 por ciento de los presupuestos de 2017, el avance experimentado es manifiestamente insuficiente y queda muy lejos de los niveles que serían necesarios para que el principal activo patrimonial de Andalucía, sus infraestructuras y equipamientos, contribuya a dinamizar la inversión empresarial, a mejorar la competitividad, y a impulsar la transformación del modelo productivo", ha recordado Carmona.

COLAPSO EN LAS ACTUACIONES

En este sentido, Francisco Carmona ha advertido del "colapso" que está provocando "la demora en la ejecución de un buen número de actuaciones vinculadas con la conectividad y la movilidad, tanto urbana como interurbana; o los déficits que afectan a la conservación, mantenimiento y mejora de infraestructuras y equipamientos diversos".

Carmona ha considerado que "tras cuatros años de crecimiento del PIB en el entorno del tres por ciento, los ajustes presupuestarios deben aplicarse con otros criterios, pues de mantenerse la política de reducir la inversión pública se pone en riesgo la recuperación y el crecimiento económico a futuro".

El presidente de Fadeco Contratistas considera por ello que "es necesario cambiar la tendencia, y generar en las empresas un clima de confianza" y cree que para ello "es preciso un escenario de estabilidad, para lo cual no basta solo con aumentar la inversión pública, sino que es urgente poner fin a las ineficiencias de gestión de la administración pública andaluza, mejorando la colaboración y la coordinación entre sus distintos entes y reduciendo la carga burocrática, que penalizan de forma importante la actividad de las empresas".

Carmona ha puesto como ejemplo el desarrollo del Plan Integral de la Construcción Sostenible de Andalucía, "que estaba llamado a ser el gran eje transformador del patrón de crecimiento del sector y que tres años después de aprobarse siguen sin concretarse las actuaciones a ejecutar, y las pocas que se han puesto en marcha están teniendo una respuesta muy escasa, con el agravante de que el Comité Director ni siquiera se ha reunido para valorar el seguimiento".

DIRECTIVA DE AGUAS Y EDIFICACIÓN

Por otra parte, Fadeco Contratistas ha recordado también el retraso que acumulan las actuaciones relacionadas con la aplicación de la Directiva sobre tratamiento y depuración de aguas residuales, por las que el Tribunal de Justicia de la UE impuso en 2011 una multa a España de 46,5 millones, y que afecta a una serie de municipios andaluces, como Alhaurín el Grande; Barbate; Coín; Estepona; Isla Cristina; Nerja; San Pedro de Alcántara o Tarifa, entre otros.

En cuanto a la edificación residencial, se mantuvo la tendencia que se inició en 2014, "si bien la reactivación es divergente en cuanto a ritmo e intensidad en las ocho provincias andaluzas", de forma que "se observan signos de solidez y de fortaleza en las grandes áreas urbanas y en algunas zonas del litoral, debido a una oferta acorde a una demanda más diversificada".

Ha añadido que las ventas crecieron un 12,6 por ciento en 2017, destacando las viviendas nuevas. Fadeco Contratistas prevé que la tendencia se mantendrá en 2018 a la vista de los proyectos visados en 2017, que crecieron un 52,8 por ciento, si bien su presidente ha puntualizado que "se parte de un suelo muy bajo".

En este sentido, ha indicado que la inversión por parte de los no residentes, y de los que adquieren viviendas para su destino al alquiler, "está siendo determinante en la dinamización de las ventas de viviendas usadas".

En cuanto a los proyectos visados de rehabilitación, registraron un alza de solo el 2,4 por ciento, una evolución que se califica de "estancamiento" teniendo en cuenta la evolución de este dato desde 2013. Entre los motivos, la patronal se refiere a "la ausencia de un marco presupuestario estable y suficiente para la intervención de adaptación de los edificios y viviendas a las nuevas exigencias".

También ha aludido "la multiplicidad de ayudas, y sus distintas modalidades, sujetas a diferentes regímenes y exigencias, que se solapan y/o superponen, con las que no se están consiguiendo los efectos incentivadores que se pretendían", por lo que "es preciso revisar el modelo e incorporar correcciones".

Otro de los hándicaps que dificulta la actividad en este segmento es "la falta de conexión entre los distintos agentes y operadores".

CALIDAD Y FORMACIÓN

El presidente de Fadeco Contratistas ha destacado, dentro de esta nueva etapa de la edificación residencial, la progresiva industrialización del proceso constructivo, "que está suponiendo un salto cualitativo en la mejora de los estándares de calidad al facilitar los controles a lo largo de todo el proceso, lo que reducirá plazos de ejecución y ajustará costes".

No obstante, cree que este esfuerzo "se está viendo neutralizado por el aumento de los costes de determinados bienes, por la falta de oferta, y también de los salariales, por la ausencia de trabajadores con la cualificación que requieren y exigen los nuevos procesos constructivos", para lo cual cree que sería preciso diseñar un plan integral de formación adaptado a la transformación del sector.

Asimismo, considera que la actual gestión urbanística del suelo y las autorizaciones para poner en marcha un proyecto "suponen problemas de calado para la actividad empresarial", de forma que "se empieza a detectar la falta de suelo edificable en determinadas zonas, lo que está generando tensiones en los precios".

También se ha referido al "obstáculo para la actividad empresarial que representa la concesión por las gerencias municipales de urbanismo de las autorizaciones necesarias, un proceso que se demora de promedio diez meses".