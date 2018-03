Podemos preguntará a sus inscritos si apoyan una moción de censura en el Ayuntamiento

14/03/2018 - 15:41

Podemos Parla preguntará a sus inscritos en la ciudad si apoyan una moción de censura en el Ayuntamiento que lideraría la candidatura de unidad popular, el grupo de Cambiemos Parla, y que desalojaría al Partido Popular, que desde 2015 gobierna en la localidad en minoría con siete concejales.

PARLA, 14 (EUROPA PRESS)

Para materializar el cambio de gobierno serían necesarias 14 firmas, de las cuales ya habían sido anunciadas las tres de los concejales de IUCM y las cuatro de los ediles de MOVER Parla, el partido vecinal de la exalcaldesa Beatriz Arceredillo, por lo que si los seis representantes de Cambiemos también la apoyasen aún faltaría una firma más.

Ese apoyo podría ser cubierto por uno de los dos concejales no adscritos que abandonaron las filas de MOVER, si bien el pacto antitransfuguismo podría impedírselo, o por los cinco ediles del PSOE, si bien fuentes socialistas han ratificado que por el momento no entrarán a valorar los anuncios de moción de censura ya que supondría un "cheque en blanco" ante la "falta de proyecto".

No obstante Podemos pondrá en marcha "en los próximos días" una consulta digital entre sus inscritos para conocer su posición sobre la posibilidad de moción de censura, aunque todavía no se ha fijado ninguna fecha o fórmula para llevar a cabo la encuesta.

Al respecto la portavoz de Cambiemos Parla, Ana F. Ferreira, ha indicado que desde el comienzo de la legislatura mostraron su disposición a hablar sobre las posibilidades de moción de censura, por lo que ahora seguirán asumiendo "la responsabilidad" de seguir analizando las opciones.

"Si hay muchas o pocas posibilidades o si terminan encajando todas las piezas, lo dirán los días", ha señalado la edil, que recuerda que la decisión no podrá demorarse en el tiempo ya que las elecciones municipales serán el próximo año 2019 y "no queda mucho tiempo, ya vamos bastante tarde, aunque no dejaremos de dar la cara ante esta posibilidad real".