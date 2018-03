Turismo.-PP reclama a la Junta que apruebe en seis meses un Plan de Turismo Joven para generar negocio y empleo

14/03/2018 - 15:57

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Mariví Romero ha reclamado a la Junta de Andalucía que elabore y apruebe en un plazo de seis meses un Plan de Turismo Joven que permita generar oportunidades de negocio y empleo en Andalucía.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Junto a la presidenta de NNGG en Málaga, Loli Caetano, Romero ha incidido en que el turismo joven es un segmento "estratégico" que requiere de planificación para ser "una herramienta útil de dinamización".

El 18 por ciento de los turistas que recibe Andalucía son jóvenes, por lo que, a su juicio, "es necesario establecer los flujos y zonas donde se generan mayores oportunidades". Además, ha recordado la parlamentaria, es una propuesta del Grupo Popular a la que se dio luz verde en el Parlamento, por unanimidad, hace unos días.

Romero ha instado a la Administración autonómica a "abordar, por una parte, el impacto que el turismo joven supone para la comunidad y, por otra, las oportunidades que el sector genera para los jóvenes andaluces en materia de empleo, formación, cultura, ocio y entretenimiento".

"Este plan persigue la promoción del turismo joven en nuestra tierra y la reducción de la estacionalidad -al ser un segmento que viaja en temporada baja-, así como la ampliación y adecuación de la oferta formativa a la realidad económica andaluza, y la promoción del empleo estable vinculado a este sector", ha explicado a los periodistas.

En este sentido, ha apuntado que el PP exige que dentro de este plan se cree un fondo reembolsable para que los jóvenes puedan invertir en negocios vinculados con el turismo y la hostelería, además de incentivos a la contratación, al tiempo que ha expuesto la necesidad de "ampliar la oferta de ciclos de grado medio y superior de dichas ramas".

Romero, que ha calificado de "insuficiente" el presupuesto que la Junta destina en materia de Turismo, ha lamentado que apenas alcanza "el 0,5 por ciento de la partida total, pese a ser motor económico", punto en el que ha criticado que "el nivel de ejecución no alcanza ni el 50 por ciento, siendo del 46 por ciento en el año 2016".

RED DE ALBERGUES

La parlamentaria 'popular' ha lamentado que la red de albergues, "una opción asequible para los visitantes más jóvenes, sólo represente el 0,7 por ciento del alojamiento ofertado en Andalucía", censurando que "el 60 por ciento de los albergues de la red Inturjoven no abran durante todo el año, restando múltiples oportunidades a este segmento".

Asimismo, ha afeado a la Junta que "estos establecimientos no estén dirigidos en muchos casos por profesionales titulados, sino por personas puestas a dedo por el Gobierno andaluz". "No parece serio que el PSOE tenga a militantes del partido en estos puestos de responsabilidad que deberían salir a concurso público, tal y como ha solicitado en diversas ocasiones el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno", ha insistido.

CAMPAÑA 'WELCOME TO ANDALUCÍA'

Caetano, por su parte, ha indicado que la Proposición No de Ley (PNL) aprobada recientemente en la Cámara andaluza surge del primer compromiso que asumió NNGG con la puesta en marcha de la campaña 'Welcome to Andalucía', para reivindicar el impacto del turismo juvenil en los jóvenes andaluces puesto que "un 22,5 por ciento de la población ocupada en el sector turístico son jóvenes, con 67.000 afiliados a la Seguridad Social".

"Los jóvenes vemos en el turismo una oportunidad frente a la inacción de la Junta en ese sentido", ha afirmado, incidiendo en que "el número de matriculaciones en las facultades andaluzas de Turismo superan las 4.000 al año, a las que hay que sumar los miles de jóvenes que acceden a grados formativos relacionados con la industria turística".