14/03/2018 - 17:19

Consultas sobre telecomunicaciones y venta a distancia, principales demandas el año pasado en la OMIC

Las consultas sobre telecomunicaciones y sobre venta a distancia, que han aumentado considerablemente, han sido las principales demandas recogidas el año pasado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Logroño, que registró en 2017 un total de 7.125 actuaciones, un 1,87% más, "y una cifra que no se tenía desde el año 2009".

Así lo ha asegurado este miércoles el concejal de Participación Ciudadana, Ángel Sáinz Yangüela, en la presentación de la Memoria 2017 de la OMIC, "un servicio municipal gratuito que se encuentra en la planta baja del Ayuntamiento y que presta una atención fundamentalmente presencial, aunque también se atienden consultas por teléfono o por correo electrónico".

Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, "que se celebrará mañana 15 de marzo", Sáinz Yangüela ha difundido la actividad de este servicio municipal "que realiza labores de información y asesoramiento, pero también de gestión de reclamaciones en temas de consumo".

Las actuaciones de este servicio se agrupan en demandas de información, reclamaciones y denuncias. El conjunto de las actuaciones efectuadas ascendió a 7.215, "cifra que representa un ligero repunte del 1,87% respecto al año anterior, pero que es un número que no se registraba desde 2009".

Tradicionalmente, como ha señalado, "el consumidor de Logroño prefiere la información antes que la reclamación o la subsiguiente denuncia". De este modo, del total de actuaciones, las consultas suponen un 84,96% (6.130 del total), mientras que las reclamaciones son un 14,47% (1.044) y las denuncias un 0,57% del total de actuaciones.

EXPEDIENTES SANCIONADORES.

Como ha concretado Sáinz Yangüela, los meses en los que se tramitaron más expedientes fueron octubre, noviembre y diciembre y el mes de marzo. La distribución mensual de los expedientes sigue la misma tónica que en años anteriores. En 2017 se recibieron 1.085, frente a los 1.097 de 2016.

En lo referente a los expedientes sancionadores tramitados desde la OMIC, el año pasado se incoaron 203, de los que se derivaron 65 expedientes con sanción y 36 sin sanción, mientras que otros 102 siguen aún en trámite. El importe de las sanciones impuestas ascendió a 68.272,55 euros.

El principal motivo de estos informes trató sobre el incumplimiento sistemático de las empresas de comercio electrónico de facilitar el contrato al consumidor con carácter previo a la contratación de los servicios.

Otros motivos por los que se instruyeron los expedientes: no aplicar promociones ofertadas de forma telefónica; imposición de servicios al consumidor de forma unilateral; falta de contestación al requerimiento de la OMIC; no disponer o negarse a facilitar las hojas de reclamación; contestaciones que no corresponden con la reclamación efectuada y la ausencia de prueba en las alegaciones aportadas.

BIENES Y SERVICIOS.

Las consultas planteadas en la OMIC se engloban en dos bloques temáticos, Bienes y Servicios, "con un alto predominio de éste último sector, que registró 5.863 consultas frente a los temas referentes a Bienes, con 1.352".

Dentro del sector Bienes, "en 2017 los temas más demandados fueron nuevamente los relacionados con electrodomésticos y teléfonos móviles, seguidos por la venta a distancia y el textil".

Dentro del comercio tradicional las consultas más demandadas fueron por temas relacionados con las garantías de los productos; problemas con la utilización de las hojas de reclamación en comercios; la devolución de productos no defectuosos y la obligación de su recepción por el comercio, así como la consiguiente emisión de vales por parte del establecimiento.

Dentro del comercio a distancia, la estadística de la OMIC refleja un incremento en la indepensión del consumidor en aspectos como las ofertas personalizadas ofrecidas telefónicamente, incumplimientos en el envío, facturas de los servicios o problemas en los nuevos sistemas de pago.

En el sector Servicios, "se apreció que el ámbito significativamente más demandado por el consumidor siguió siendo el de las telecomunicaciones, principalmente en telefonía fija, móvil e internet, con alrededor de 2.500 consultas".

En este aspecto, como ha subrayado el concejal de Participación Ciudadana, "sigue siendo relevante el incremento de los asuntos relacionados con la compra a distancia".

Los temas más demandados están relacionados con el sector de telecomunicaciones y bancos, así como los vinculados con el gas y la electricidad, los talleres mecánicos, las reparaciones en el hogar y las tintorerías. Otros ámbitos están relacionados con el ocio, como las agencias de viaje, de espectáculos o la hostelería, y el transporte, tanto el aéreo, terrestre o de mercancías.

CONSULTAS PRESENCIALES.

El consumidor de la ciudad prefiere hacer sus consultas o reclamaciones visitando la propia oficina (planta baja del Ayuntamiento, acceso por la Dama de la Fuente). En 2017, alrededor de un 67,19% de los consumidores se dirigió personalmente a la OMIC; el 30,66% utilizó el teléfono para consultar.

La prestación de servicios o defectos de fabricación (2.510) son el motivo más común que hace que el ciudadano acuda a la OMIC, seguido del incumplimiento de las condiciones de venta (1.812) y los precios (1.190).

El perfil de las personas que acudieron a la OMIC en 2017 es mayoritariamente de mujeres, un 55%, por un 45% hombres; y, en cuanto a la edad, son consumidores sobre todo entre 30 y 65 años, que suponen un 74% del total. El consumidor logroñés elige cada vez más los medios de telecomunicación para realizar sus consultas, pero sigue prefiriendo la consulta personalizada.

SUBVENCIONES.

En el apartado de subvenciones, el Ayuntamiento de Logroño concedió 6.250 euros en 2017 a través de la OMIC repartidos entre tres asociaciones: Asociación Riojana Defensa Consumidores y Contribuyentes (ARCCO), INFORMACU RIOJA y Unión de Consumidores de La Rioja (UCR) Esta misma semana se aprobarán las bases y convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Consumidores de la ciudad de Logroño, de 2017.

La convocatoria de ayudas para 2018 contempla un importe igual al de años anteriores y la subvención tiene por objeto la realización de campañas de información y orientación sobre los derechos de los consumidores, los proyectos de consumo en la ciudad, así como el asesoramiento a consumidores y usuarios.

Asimismo, continuaron por parte de la OMIC las campañas informativas sobre los derechos del consumidor, como la realizada durante la celebración de Logrostock. Allí se informó de cuestiones que afectan principalmente al comercio de cercanía: publicidad, vales, obligatoriedad de entrega de ticket y de hojas de reclamación al consumidor que las solicite, entre otras.

Los pasos a seguir para ponerse en contacto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor son solicitar atención personalizada, mediante cita previa, llamando al teléfono: 941 27 70 72 y Servicio de información 010; remitir carta a la Oficina Municipal al Consumidor. OMIC. Avenida de la Paz, 11-bajo. 26071 Logroño; enviar un escrito por fax: 941 26 10 52; enviar correo electrónico: omic@logro-o.org: o, desde la página web municipal, www.logroño.es (quejas y sugerencias).