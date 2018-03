UCA-UCE recurre a la Junta y le pide que revoque la suspensión de condición de 'asociación más representativa'

14/03/2018 - 18:13

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha presentado un recurso ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud, a la que ha pedido que revoque la suspensión cautelar de condición de esta organización de consumidores como 'asociación más representativa'.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha comunicado a UCA-UCE y a la presidencia actual del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, que asume la Asociación Al-Andalus, el acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la condición de "asociación más representativa", que implica la suspensión cautelar de dicha condición.

En el recurso de UCA-UCE, presentado el pasado 8 de marzo --en cuanto tuvieron conocimiento-- y consultado por Europa Press, el presidente de esta organización, Juan Moreno, ha apuntado que ni esta federación andaluza ni su junta directiva "tuvieron conocimiento previo ni de la celebración de las asambleas en las asociaciones provinciales de Huelva y Sevilla ni de los acuerdos adoptados por las mismas, hasta que vía burofax se formalizaron dichas bajas en UCA-UCE".

Moreno ha explicado que el desconocimiento de estas decisiones provinciales hasta que se han consumado, "ha imposibilitado materialmente a esta junta directiva acometer en tan breve espacio de tiempo, las actuaciones necesarias para solventar este problema y regularizar la situación ante el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía".

UCA-UCE, que está trabajando para la subsanación de los hechos, ha recordado que este tipo de situaciones "no son nuevas, pues nos consta que ha ocurrido en otras federaciones, no es para que en tan corto espacio de días se eche por tierra la demostrada trayectoria y representatividad de UCA-UCE, con cerca de 35 años de existencia en Andalucía".

La organización regional de consumidores considera "absolutamente desproporcionada" la decisión de acordar la medida provisional de suspensión cautelar de la cualidad más representativa hasta la firmeza administrativa de la resolución de revocación definitiva "sin ni tan siquiera conceder un tiempo de gracia para acometer las necesarias tareas orgánicas y administrativas para subsanar la situación".

Ha advertido en su recurso de que la aplicación de dicha medida cautelar "podría generar importantes e irreparables perjuicios para el futuro inmediato de esta federación y para los ámbitos de participación y representación hasta la fecha cubiertos por UCA-UCE, en defensa de los intereses generales de los ciudadanos consumidores".

Por ello, UCA-UCE ha solicitado a la Dirección General de Consumo de la Junta la revocación del acuerdo de medidas cautelares de suspensión provisional y solicita la concesión de un tiempo prudencial "que permita el más elemental tiempo necesario de reacción por parte de los órganos estatutarios de esta federación para saldar satisfactoriamente la situación planteada, sin echar por tierra y a la ligera, una trayectoria de décadas que debería justificar la toma en consideración de nuestra petición".

Ha añadido que ya se están acometiendo las medidas necesarias para atender los requerimientos del procedimiento iniciado contra UCA-UCE.

ALUSIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES

Por otro lado, el secretario general de UCA-UCE, Juan Moreno, reconoce que "sorprende e inquieta el tiempo que organizaciones como Facua dedican en batallar contra otras asociación de consumidores; da la sensación de que le va la vida en ello, se trata de un acoso y derribo a la UCE, como se puede ver en las redes sociales y en la web de Facua".

Moreno reconoce que es cierto que deben reorganizar las uniones de Sevilla y Huelva y ha indicado a Europa Press que "UCA-UCE no es la primera organización que tiene un problema y que tiene que constituir una gestora" y ha precisado que en unos días se celebrará una asamblea "para recomponer la situación, nombrar la comisión gestora y proceder", recordando no obstante, que "todo eso no se hace en cuestión de horas".

Por ello, ha pedido a la Junta que "levante la suspensión cautelar y nosotros tomaremos la decisión y es nuestra responsabilidad arreglar la situación".

A su juicio, "no es de recibo que tras 35 años se ponga en cuestión la capacidad de esta organización".

Moreno tiene la sensación de que la Junta "también le tiene miedo a Facua y actúa al dictado de lo que esa organización marca".

Considera que "tras eso existe una clara guerra por plantear que en Andalucía quede una sola organización, es una guerra sobre subvenciones y por ocupar todos los órganos de representación institucional", y ha defendido que UCA-UCE "es la más activa históricamente".

"Le hemos dicho a la Junta que tomamos nota y que esté tranquila, que la situación se va a arreglar", ha añadido Moreno, que cree que "la Junta puede tomar decisiones, pero con mesura".

Moreno ha lamentado el decreto de registros de asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, "que es un decreto mercantilista, sobre el que en su momento ya nos posicionamos en contra", toda vez que "en ninguna comunidad se plantea que las asociaciones deban tener un modelo impuesto de funcionamiento ni que tengan 10.000 socios de cuota". Por ello, Moreno ha apuntado la necesidad de renovar la normativa "pues el decreto de la Junta la tiene prisionera de su quehacer".