El contratenor Franco Faglioli y los jazzistas Paolo Fresu & Uri Caine protagonizan la tercera semana de FeMÀS

14/03/2018 - 18:28

El concierto de las Arias de Haendel interpretado por Faglioli junto con Il pomo D'Or llega en respuesta a la gran demanda del público

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El Festival de Música Antigua de Sevilla continúa su camino en su tercera semana destacando el concierto del próximo lunes 19 de marzo en la sala Silvio del Espacio Turina del contratenor argentino Franco Faglioli junto con la agrupación Il Pomo D'Oro, interpretando las Arias de Haendel, actuación programada en respuesta de la gran demanda del público.

El argentino Franco Fagioli es uno de los más prestigiosos contratenores de nuestros días, en un tiempo en el que cantantes de su cuerda han pasado a jugar un papel protagonista en las representaciones de ópera barroca de todos los teatros del mundo. Acompañado por uno de los conjuntos con los que más ha trabajado en los últimos años, Il Pomo D'Oro, grupo fundado en 2012 por el violinista romano Riccardo Minasi, Fagioli viene justamente con el repertorio operístico de Haendel en el que es aclamado allá por donde pasa y que pasea con obras de todos los períodos de su carrera en Londres.

Por otro lado, el día anterior, domingo 18, el Espacio de la calle Laraña también acogerá uno de los espectáculos más innovadores de esta edición, con el concierto de los músicos Paolo Fresu y Uri Cane, donde la música antigua y el jazz conversarán provocando la confluencia de expresiones musicales tradicionales con manifestaciones artísticas de vanguardia. Así, se interpretarán piezas de George Gerswind, pasando por Haendel, Monteverdi o Antonio Carlos Jobim con la trompeta, el fliscorno y los efectos de Fresu y el piano y el piano eléctrico de Caine.

A su vez, el jueves 15, la sala Silvio acogerá el concierto del contratenor sevillano Gabriel Díaz, junto con los solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, interpretando Ayres for the Theatre, and upon others Occassions de Henry Purcel.

Gabriel Díaz, nacido en Pilas, Sevilla, trabaja habitualmente con multitud de orquestas y ensembles como La Capella Real de Cataluña, Choeur de Chambre de Namur, La Grande Chapelle, entre otras. Sus actuaciones recientes incluyen un programa de cantatas haendelianas en el Festival de Aix-en-Provence bajo la dirección de Enmanuelle Haïm y la ópera Orlando de Haendel en la Welsh National Opera.

El día siguiente, viernes 16, la S.I. Catedral acogerá el concierto Codex Lerma: el manuscrito encontrado, interpretado por la agrupación Capella Sancta María, bajo la batuta de Enrique López-Cortón.

El Córdice Lerma es uno de los poquísimos y más antiguos libros que existen para ministriles, es decir, de música para ensemble instrumental. Es, además, una importante fuente de polifonía franco-flamenca y atestigua y confirma la presencia y relevancia de este repertorio en la penísula ibérica. Capella Sancta María, fundada en 2008 en Amsterdam (Holanda) es un ensemble vocal profesional especializado en repertorio renacentista en general, y en el español en particular.

A través de programas creativos, el grupo explora las relaciones entre el repertorio español y el franco-flamenco, realizando a la vez una importante labor de rescate de obras olvidadas, que constituyen auténticas joyas del patrimonio musical español. El compositor Cristóbal de Morales es un importante eje en esta investigación.

De nuevo en la sala Silvio del Espacio Turina, el sábado 17, la soprano Lucía Martín Cartón y la mezzosoprano Giuseppina Bridelli, interpretarán junto con la agrupación Divino Sospiro y la dirección de Massimo Mazzeo 1700. La Europa de los portugueses, donde se ofrecerá un punto de vista sobre la producción y circulación de serenatas y oratorios, posiblemente los dos géneros musicales más comunes en la Portugal del siglo XVIII, centrándose en la contribución de esta nación a la circulación musical europea de la época.

MÁS FEMÀS EN SUS ACTIVIDADES PARALELAS

Dentro del programa ciclo de conferencias 'La Escucha Comprometida' será el turno de la catedrática de Música Antigua de la Universidad Auntónoma de Barcelona Maricarmen Gómez Muntané, que disertará sobre 'El marigal italiano y su influencia en España'. La cita será el lunes 19 a las 18,45 horas en la sala Juan de Mairena del Espacio Turina.

Maricarmen Gómez Muntané*ocupa desde 1998 la Cátedra de Música Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona. Becaria Humboldt en la Georg-August-Universität Göttingen (1981-83) y Fulbright en la de Princeton (1989-90), está especializada en el repertorio medieval europeo ampliando su campo de estudio al repertorio español del Renacimiento, con especial atención a los géneros del villancico, la ensalada y el romance.