La oposición tumba el protocolo por el tranvía aunque Colau lo llevará al pleno

14/03/2018 - 18:44

ERC replica que es una declaración de intenciones y que la fecha límite la ha puesto Colau y no ERC

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

Los grupos del PDeCAT, Cs, ERC y PP han rechazado este miércoles el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) por la unión del tranvía por la Diagonal, que BComú y PSC han apoyado, mientras que la CUP y el concejal no adscrito han hecho reserva de voto, aunque la propuesta también se votará en el pleno del 23 de marzo.

En la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, la teniente de alcalde Janet Sanz ha destacado que este acuerdo político permitiría llevar el tranvía hasta la parada de Metro de Verdaguer, y ha asegurado que el proyecto responde a las reivindicaciones de los barceloneses y del entorno de la capital desde hace una década: "Si sólo dependiera del Gobierno iríamos más rápido".

En este sentido, ha planteado a ERC y a la CUP un espacio para debatir la propuesta de ejecución de obras y posterior explotación, y ha advertido que un 'no' al tranvía no es una negativa al Gobierno: "Su 'no' es un 'no' a las entidades, a los vecinos de Poblenou, de Sant Martí y del área metropolitana", y ha asegurado que BComú se pondrá a disposición de los grupos para mejorar la propuesta antes del pleno.

El portavoz municipal de ERC, Jordi Coronas, ha replicado que ERC fijó unas condiciones que incluían una propuesta acordada de modelo de gestión, y que en lugar de eso el Gobierno de Colau ofrece un protocolo que no deja de ser una declaración de intenciones y no tiene que votarse, según él, y ha aseverado: "La fecha límite del 23 de marzo la puso usted, no ERC".

"Trae un convenio que es una milonga. Es papel mojado. Puede ir a la ATM y trabajar el convenio y el modelo de gestión. Si eso no está cerrado, ¿qué quiere que le vote?", ha preguntado a Sanz, a la que ha avisado de que no debe hacer mítines sino llevar una propuesta rigurosa.

D30 POR LA DIAGONAL

La concejal del PDeCAT Francina Vila ha dicho que el Gobierno de Colau quiere llevar a votación una declaración de intenciones que evidencia su incapacidad de alcanzar acuerdos y su "fracaso en una de sus máximas banderas", y ha señalado que no hay consenso sobre el tranvía pero sí en implantar la línea de la red de bus ortogonal por la Diagonal D30, algo que se aprobó en el pleno a propuesta de su grupo.

El concejal de Cs Koldo Blanco ha insistido en que el proyecto de tranvía no está maduro, y ha subrayado que no se ha alcanzado un consenso político mayoritario para unificar los dos tramos actuales: "La gestión, por mucho que se unifique la red vial, sigue con concesiones privadas, y es imposible rescatarlas a corto plazo".

"¿Qué miedo tienen de que los municipios del entorno de Barcelona paseen por la Diagonal?", ha preguntado el concejal del PSC Daniel Mòdol, que ha asegurado que se han dado los argumentos técnicos suficientes a favor de la unión del tranvía, y ha coincidido con Cs en la necesidad de realizar inversiones pendientes en la misma avenida.

PROYECTO "ESTRELLADO"

Javier Mulleras (PP) ha criticado que los grupos han estudiado con técnicos durante seis meses en una comisión --promovida por el PDeCAT-- la interconexión entre la plaza Glòries y Francesc Macià, y que ahora lo que propone el Gobierno municipal es una extensión del Trambesòs hasta Verdaguer que no se analizó en la comisión: "Su proyecto estrella, hoy se ha estrellado".

Maria José Lecha (CUP) ha expresado que el transporte público debe estar gestionado por la administración: "El protocolo es un cheque en blanco y no detalla nada", y ha destacado que no cuestionan la unión de los dos tramos del tranvía sino el modelo de gestión del mismo, por lo que ha exigido que los beneficios que se genere esta infraestructura reviertan en las arcas públicas.

El concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), que presidió la comisión de estudio de la conectividad en la Diagonal, ha expresado que reserva su voto hasta el pleno de la próxima semana, en el que argumentará su posición, que no ha avanzado.

PLATAFORMA POR LA UNIÓN

El portavoz de la plataforma Unim els Tramvies y presidente de Promoció del Transport Públic (PTP) Ricard Riol ha sostenido en declaraciones a los medios que sí hay una mayoría a favor del tranvía pero que discrepa en el modelo de gestión: "No hay desacuerdos profundos", ha dicho, y ha avanzado que la plataforma trabajará una propuesta de gestión para tratar de alcanzar un acuerdo antes del pleno.

No dan por perdido el proyecto aunque se rechace en el pleno, porque llevan muchos años trabajando en la unión tranviaria y seguirán hasta lograrla, ha advertido, y ha criticado que la comisión se haya centrado en Barcelona cuando se trata de una infraestructura metropolitana: "¿Alguien se imagina un debate sobre Rodalies donde sólo hablasen L'Hospitalet de Llobregat o Badalona? Aquí se está haciendo lo mismo".