UPA-A considera una "burla" que se diga que no hay situación de urgencia para aprobar el decreto de la sequía

14/03/2018 - 19:05

La organización agraria UPA Andalucía ha criticado las declaraciones realizadas por el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, sobre que no se va a tramitar por el momento el decreto de la sequía. La organización ha tildado estas declaraciones de "burla" hacia los regantes de la Cuenca Mediterránea, ya que el consejero parecía estar afirmando "que no se daba la situación de urgencia en este momento". "No estamos en absoluto de acuerdo", ha añadido.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

UPA-A ha explicado, a través de un comunicado, que las decisiones sobre dicho decreto han sido tomadas por la Junta "al parecer sin contar con nadie más que con ellos mismos, y son una vez más contrarias a los intereses del primer sector económico de las provincias orientales de Andalucía".

Según la organización, las provincias de Almería, Granada y Málaga "necesitan apoyos urgentes" que deben venir de medidas contra la sequía y sobre todo del "reconocimiento de una situación de sequía extrema, ya que el hecho de que llueva en Sevilla, no es sinónimo de que lo haga en la misma medida en las provincias más orientales de Andalucía".

Para UPA Andalucía, las declaraciones de Fiscal son además "la gota que colma el vaso que viene a sumarse a la falta de medidas de apoyo y buena gestión del agua en Almería, Granada y Málaga". Además, desde la organización han recordado que las competencias en inversión, gestión y puesta en marcha de los aprovechamientos o no de las aguas regeneradas en Andalucía "son precisamente de dicha consejería".

Al mismo tiempo, la organización agraria ha demandado la "reactivación de políticas de gestión del cambio climático" y por tanto de la sequía de forma duradera, ya que se da un escenario donde "los periodos de sequía son cada vez más prolongados y reiterados en el tiempo" y se debe invertir, trabajar y gestionar dicha situación de forma "conjunta" con el sector agrícola.

MEDIDAS DE UPA

Las medidas, que son ya una reivindicación "histórica" para UPA Andalucía y que ha vuelto a solicitar este año, están dirigidas principalmente al regadío, a la ganadería y a las plantaciones de arbolado permanente.

Las medidas a poner en marcha en el regadío son para UPA-A la reducción de los canon de riegos, inversiones en los municipios, para que en un horizonte 2025 todos tengan una depuradora cuya agua autorizada a vertido pueda ser apta para riego; la constitución y convocatoria del Consejo Andaluz del Agua; la agilización de los procesos de revisión y resolución de expedientes de aprovechamiento olvidados en los cajones durante décadas, y la apertura del proceso de concesión de nuevas concesiones de aprovechamiento de vertido de depuradoras.

Con respecto a la ganadería, la organización solicita ayudas al transporte de agua para explotaciones ganaderas, construcción de abrevaderos con logística de aporte de agua, ayudas para la compra y transporte de alimentación en las explotaciones ganaderas, y el uso de los cereales y leguminosas que no se desarrollen correctamente como pastos para el ganado.

Finalmente, en las plantaciones de arbolado permanente es necesario un plan de apoyo para arranque y nueva plantación, y ayudas para el riego de emergencia en plantaciones en peligro pérdida de arbolado.