El Pleno implementará medidas, desde la contratación pública, para luchar contra la brecha salarial

14/03/2018 - 19:12

Aprobada una iniciativa para mejorar la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables

GIJÓN, 14 (EUROPA PRESS)

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles por mayoría en el Pleno, con la sola abstención de Foro y PP, una iniciativa para instar a que en todos los contratos licitados por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas municipales se incluya, como Condición Especial de Ejecución, la acreditación documental de la inexistencia de discriminación salarial en la empresa.

No obstante, esta propuesta, presentada por Xixón Sí Puede y enmendada por PSOE, deberá contar con el visto bueno de los informes técnicos municipales para ver si es compatible con la nueva Ley de Contratos. Esta contempla además que en los contratos referidos a actividades en las que las mujeres estén subrepresentadas, se incluya como Condición Especial de Ejecución, la contratación de un determinado porcentaje de mujeres.

También se quiere que las empresas planteen medidas efectivas de no discriminación por razón de género en aquellos casos en que tengan obligación de contar con un Plan de Igualdad, como Condición Especial de Ejecución, así como que, como criterio de adjudicación, se incluya la presencia de mujeres en los niveles superiores de la estructura jerárquica de la compañía y, como Condición Especial de Ejecución, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de mando adscritos al contrato.

La concejala de XsP Nuria Rodríguez ha destacado, por su lado, que la manifestación del pasado 8 de marzo fue la más multitudinaria de la historia de Asturias, que ha marcado un punto de inflexión. Incluso, ha ironizado con que es un "milagro" que ese día el presidente del Gobierno regional, Mariano Rajoy, se pusiera un lazo morado en ese día.

A este respecto, la edil de Hacienda, Ana Braña, ha defendido que en el Ayuntamiento ya se están aplicando medidas, como pueda ser las cláusulas sociales incluidas en los pliegos de contratación, o el fomento de planes de igualdad en las empresas.

El PSOE, por su parte, ha recalcado que si bien pudo darse una reducción de la brecha salarial, esta "no es real", sino que obedece al empeoramiento de las retribuciones de la población masculina.

IU, por su lado, se ha mostrado a favor, aunque ha incidido en que habrá que ver cómo se soluciona el problema existente en el propio Ayuntamiento, donde un estudio ha detectado una brecha salarial del 14 por ciento. Algo en lo que ha coincidido la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), quien ha añadido que causaría "sonrojo" exigir a otros lo que el propio Ayuntamiento no cumple.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha reconocido que las mujeres sufren más discriminación en el ámbito laboral y son las que copan mayor número de contratos precarios o de reducción de jornada para cuidado de familiares.

INTERVENCIÓN SOCIAL

Asimismo, se ha dado luz verde a la iniciativa de IU para que se coordine el trabajo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) y la Agencia Local de Empleo, al objeto de mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad social, sin que sea un condicionante para recibir ayudas sociales. Todos los grupos municipales, a excepción de XsP, votaron a favor de la propuesta.

También se contempla que se desarrollen todas las posibilidades que permite la contratación pública, a través de por ejemplo la inclusión de cláusulas sociales, para dar facilidades en el acceso al trabajo a los colectivos más vulnerables, así como el introducir mecanismos de colaboración con diversos departamentos municipales, para promover la participación de estas personas en las actividades y programas desarrollados por el Ayuntamiento, culturales, educativos, deportivos o de participación ciudadana.

Sobre este punto, si bien Ciudadanos apostó por la intervención social de los benefactores de la Renta Social, PP ha abogado por ampliarlo también a los que perciben ayudas de emergencia. El PSOE, en su caso, ha respaldado favorecer oportunidades para conseguir un empleo "digno".

La concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro), ha recordado que en los planes de empleo recientemente convocados se ha reservado un número de plazas para perceptores del Salario Social Básico, para los que ya se contempla un Plan de Intervención Personalizada.

Ha incidido, en este sentido, en que hay personas que, por sus particularidades, no pueden integrarse laboralmente, pero se puede trabajar en su inserción social. Eso sí, ha apuntado que en este asunto tienen que intervenir de manera coordinada las tres administraciones -estatal, autonómica y regional--. "O nos entendemos las tres instituciones, o estamos condenadas al fracaso", ha advertido.

En cuanto a XsP, la concejala Estefanía Puente ha defendido favorecer la empleabilidad de todas las personas, pero no de que se condicionen a los perceptores de las ayudas y se les obligue a participar en estos programas de intervención social. Ha dejado claro, en este sentido, que rechazan la "criminalizacion" de las personas con ayudas sociales.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Ha prosperado, asimismo, por mayoría, la iniciativa de Ciudadanos de incrementar la programación infantil durante la celebración de la Semana Grande de Gijón. La propuesta ha sido apoyada por Ciudadanos y PP, mientras que el resto se ha abstenido. Foro, por su parte, ha defendido que ya se desarrolla una programación infantil "de calidad" todo el año, y se ha preguntado de dónde va a salir el presupuesto para ello.

En el Pleno, en cambio, el PP no ha logrado sacar adelante su proposición para implementar medidas que favorezcan, en parte a través de la contratación pública, la conciliación laboral y familiar, así como la creación de centros de educación de 0 a 3 años. El PP ha opinado que el modelo asturiano de 0 a 3 "no funciona", al tiempo que ha criticado al Principado que no fuera capaz en tantos años de homogeneizar este servicio en toda Asturias.

A este respecto, PP y Ciudadanos han votado a favor, IU y PSOE en contra y XsP y Foro se han abstenido. Sobre esta cuestión, el PSOE ha echado en cara al PP que pida instaurar medidas aquí que debería poner en marcha el Gobierno central, mientras que Foro ha asegurado que algunas de esas medidas propuestas ya se aplican en el Ayuntamiento o que ya las defiende.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Por otro lado, en el Pleno se ha aprobado, por unanimidad, realizar un programa integral de mantenimiento y mejora de edificios y locales municipales, a través del cual se haga una evaluación del estado de cada uno y la propuesta, en su caso, de actuaciones de mejora.

El Pleno, por otro lado, ha aprobado una proposición de IU para que se inste al Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos a que desbloqueen la tramitación de la iniciativa de la Proposición de Ley de Modificación de la Regla de Gasto presentada por Grupo Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea. La iniciativa ha salido adelante con el voto de IU, XsP, PSOE y Foro y en contra de PP y Ciudadanos.

En el apartado de ruegos, el PP no ha logrado que se acepte su petición de que se estudie la viabilidad "técnica, económica y jurídica" de instar al Consorcio de Transportes de Asturias para que autorice a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) a poner en marcha una línea que una la zona Oeste de la ciudad con Candás (Carreño).

Se han aprobado, asimismo, por unanimidad, dos declaraciones institucionales, una para identificar a Gijón como ciudad 'Cero', en contra de la discriminación de la población gitana, y otra de apoyo a la visibilización y sensibilización respecto a la endometriosis en el ámbito social, político, institucional y sanitario.