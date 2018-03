Pedro Sánchez subraya que el PSOE no tiene nada que hablar "con un Gobierno que no cree en la educación pública"

14/03/2018 - 19:31

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en Córdoba que su partido no tiene nada que hablar "con un gobierno que no cree en la educación pública", puesto que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está planteando "que los niveles de inversión de 2009" en educación "se recuperen en 2028".

CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha subrayado Sánchez, después de que este miércoles el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, haya advertido al PSOE en el Pleno del Congreso del "lío en el que se ha metido", en alusión a una canción de Los Secretos por su "espantada" del Pacto Social y Político por la Educación que se negocia en esta cámara y no tener una "alternativa" al mismo, al tiempo que le ha pedido que "reflexione" sobre su vuelta a las negociaciones.

Ante esto y durante su intervención en una Asamblea Abierta del PSOE sobre el Sistema Público de Pensiones, Sánchez ha aclarado que su partido se ha levantado de la mesa que negocia en el Congreso de los Diputados el denominado Pacto Social y Político por la Educación porque le parece "lamentable" la actitud del Gobierno del PP, dado que no está dispuesto a comprometer el dinero que se precisa para logra a "una educación pública de calidad".

Por eso, los socialistas solo volverán a hablar con el PP sobre educación cuando "pongan los recursos suficientes para reducir la ratio de alumnos por profesor", y también para que "nuestros maestros tengan una retribución digna, Y para que muchos de los interinos que ahora mismo sufren tengan puestos de trabajo dignos", además de "para que tengamos refuerzos escolares".

Por eso, según ha insistido Sánchez, el PSOE no hablará "con un gobierno que no cree en la educación pública", pues "Rajoy dice que hay que ahorrar para pagar el colegio de los hijos", lo que evidencia que apoya la educación privada, y no la pública.