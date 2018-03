La primera reunión de la comisión técnica sobre la ampliación del metro se celebrará este jueves en Madrid

15/03/2018 - 6:00

La primera reunión de la comisión técnica que se acordó crear para abordar conjuntamente los trabajos de estudio y análisis de la ampliación del metro de Sevilla se celebrará este jueves en el Ministerio de Fomento en Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Las fuentes han indicado que se trata del primer encuentro que se produce después de la reunión entre alcalde, Juan Espadas, consejero, Felipe López, y ministro, Iñigo de la Serna, en la que se alcanzó un principio de acuerdo para la ampliación del suburbano sevillano, por el que se decidió afrontar el estudio del tramo de la línea 3 entre el Prado de Sebastián y Pino Montano, considerado prioritario y con más perspectivas de rentabilidad social y económica.

En esta primera reunión técnica de esta comisión participarán la directora de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en representación de la Consejería de Fomento y Vivienda, y el responsable de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Pozuelo, en representación del Consistorio, mientras que por parte del Ministerio asistirá el subdirector general de Planificación Ferroviario, Jorge Ballesteros.

En este primer encuentro se abordará la propuesta planteada por Junta y Consistorio que se refiere a la construcción de un tramo de la línea 3, el que va desde el Prado hasta la barriada de Pino Montano, cuyo coste estimado supera los 700 millones, según el proyecto ya tiene redactado la Junta y que fue remitido al Ministerio para su análisis tras el encuentro de Espadas y López con Iñigo de la Serna.

Las fuentes han recordado que el tramo propuesto para la ampliación del metro "es el más rentable social y económicamente, puesto que su previsión de viajeros es de 14 millones anuales, lo que supondría duplicar el actual volumen de usuarios que registra el suburbano, además de conectar con la línea 1 actualmente en servicio en la estación de el Prado de San Sebastián y atravesar por centros y servicios públicos muy importantes, como el hospital Macarena, y conectar distritos densamente poblados de la ciudad".

Ya este martes el alcalde ha anunciado en el pleno municipal que el Ministerio de Fomento ha convocado para este semana la comisión para analizar la documentación aportada para la financiación del tramo norte de la línea tres del metro.

"Empecemos el metro por donde no hay objeción sobre su viabilidad", afirmaba Espadas. "Si aparece la necesidad de otros tramos y revisar los proyectos, no digamos que no y seamos valientes. Empecemos por reanudar las obras y avancemos en la concreción tramo a tramo para llegar a la red completa", ha defendido el alcalde.