Aprobada la nueva Ley de Caza de C-LM, que ordena esta actividad y compatibiliza su uso con el medio natural

15/03/2018 - 12:55

El texto no aumentará finalmente la edad mínima para cazar a los 16 años

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El pleno de las Cortes ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE y Podemos y el rechazo del PP, la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que busca compatibilizar la actividad cinegética con la conservación del medio natural y que finalmente no aumentará la edad mínima para cazar a los 16 años, al rechazarse la enmienda presentada por Podemos al respecto.

El texto, entre otras medidas, prioriza el uso de senderos y caminos públicos para quienes quieran usar el monte frente a la caza, recupera los cotos sociales, recoge exenciones a las tasas de licencias de caza y pesca para jubilados mayores de 65 años, reduce las tasas que pagan los cotos federados, y elimina prácticas como el lanceo del jabalí.

Así lo ha resumido el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, quien ha defendido las "virtudes" del nuevo texto, que se ha trabajado "duramente" durante dos años con "interlocución y consenso", para modificar "una ley que no tuvo consenso" aprobada en 2015.

Un texto que hace "que el medio rural esté vivo", que permite mantener una actividad "que es necesaria para la vida de los pueblos", y que recoge los cotos sociales -que no estaban en vigor "porque los eliminó la ley en vigor"--, hace que los cotos estén federados y recupera el uso de los caminos públicos para el conjunto de los ciudadanos sin estar "pendientes de otros intereses".

La socialista Carmen Torralba, defensora del dictamen, ha señalado que el Proyecto de Ley hace compatible la actividad cinegética --que genera 634 millones de euros anuales y más de 23.000 puestos de trabajo-- con el resto de actividades y usos del medio natural, planifica de forma más ordenada esta acción y "su adaptación a la realidad social" de la región.

Torralba se ha referido a algunas de las enmiendas del PP que pretenden "que se elimine la multa y todas las sanciones" y ha aclarado que con ellas "no se busca interés recaudatorio sino de protección".

Sobre la edad mínima para cazar, que Podemos quiere elevar a 16 años, ha invitado a la formación morada a que acuda al Congreso de los Diputados a plantearlo, preguntándose si lo que quieren es proteger a los menores o solo prohibirles la caza en la región, aseverando que aumentar la edad no es algo que por sí solo elimine el riesgo.

PP: LA LEY ES "UN FRACASO"

Desde el PP, el diputado Francisco Núñez, ha abundado durante su intervención en que la nueva ley "es un fracaso" habida cuenta de que el consejero de Agricultura le ha dicho a las asociaciones de caza que la modificará "tantas veces como sea necesario" en el futuro, lo cual significa "que es mala" y que "perjudica al sector".

Núñez, que ha señalado que "ninguna asociación de caza quiere estar con el consejero", ha lamentado que "ni una sola vez" el Gobierno haya llamado al PP para abordar el nuevo texto, con el que, además, el presidente regional, Emiliano García-Page, "quiere llevar a cabo una persecución a los cazadores endureciendo y agravando las sanciones".

Ha criticado que el texto prohíba la caza nocturna y perjudique "a los cazadores de los pueblos", dirigiéndose al consejero para pedirle que no diga que "un reglamento va a arreglar todos los males" posteriormente porque no puede ir en contra de la ley, y ha confiado en que el PSOE rechace la enmienda de Podemos para elevar la edad mínima para cazar a los 16 años porque eso "sería la puntilla" a la ley.

PODEMOS: C-LM "NO ES LA AMÉRICA DE TRUMP"

El diputado de Podemos, David Llorente, ha defendido, entre sus enmiendas, la que insta a aumentar la edad mínima para cazar, preguntando al PSOE si lo apoyarían a nivel estatal como proponen, porque Podemos sí lo haría.

"Castilla-La Mancha no es la América de Donald Trump, ni la gente ha elegido a la Asociación Nacional del Rifle para gobernar", ha especificado, recordando que el reglamento estatal que existe sobre este asunto "no impide que las comunidades autónomas" modifiquen este tema.

El consejero, en su último turno de intervención, ha reconocido que este tema "puede ser importante" pero ha destacado que "la edad son 20 licencias al año", añadiendo que aunque todas las enmiendas son importantes "la ley es mucho más" y los cambios introducidos son "de progreso".

"Este Gobierno no es un lastre para el campo, todo lo contrario", ha finalizado el consejero, que ha aseverado que "la caza no es del Partido Popular", y ha manifestado que para hacer una ley solo había que escuchar, algo que no hicieron los 'populares', concluyendo que la nueva es "mucho mejor" que la que está en vigor.

El PP ha visto rechazadas las enmiendas que quedaban vivas tras su paso por Comisión con los votos de PSOE y Podemos. Las de la formación morada han sido rechazadas por los votos de 'populares' y socialistas, y las del Grupo Socialista no han salido adelante al no contar con el apoyo de PP y Podemos.