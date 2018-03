Sustitución.-Márquez agradece al PP confianza para ser candidato a la Alcaldía, "el mayor honor" para un jiennense

15/03/2018 - 12:58

(((Rogamos sustituyan por ésta la información emitida anteriormente sobre el mismo tema, debido a un error en el tercer párrafo, ya que José Enrique Fernández de Moya dejó la Alcaldía para encabezar la candidatura al Congreso en las elecciones de 2015. Una vez corregida, queda como sigue))).

JAÉN, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha agradecido al PP andaluz y nacional su "confianza" al haber aceptado la propuesta de la dirección provincial del partido para ser el candidato a la Alcaldía en 2019, "el mayor honor que puede tener un jiennense".

Así lo ha indicado este jueves en una nota después de que desde el PP se informara de que el Comité Electoral Nacional se reunirá este viernes para designar a los candidatos de las ocho capitales andaluzas, que serán presentados el sábado en un acto en Marbella (Málaga).

Entre ellos, confirmaba a Márquez como cabeza de lista para las municipales del año que viene. Será la primera vez que la lidere, ya que llegó a la Alcaldía el 30 de noviembre de 2015 en sustitución de José Enrique Fernández de Moya, que dejó el cargo para encabezar la candidatura del PP jiennense al Congreso en las elecciones generales de diciembre de 2015.

Márquez ha mostrado su "satisfacción por esta decisión que adoptan los órganos provinciales, regionales y nacionales del PP porque ser optar a la reelección como alcalde de Jaén es el mayor honor que puede tener un jiennense".

"Desde el equipo de gobierno y desde todo el PP de Jaén, más unido que nunca, vamos a seguir trabajando por esta ciudad, que se merece la responsabilidad, esfuerzo, trabajo e ilusión que tenemos", ha manifestado.

En esta línea, ha asegurado una labor "con más ilusión, fuerza y unión que nunca, porque pese a la difícil situación económica que presentan las arcas municipales" se han " podido sacar adelante importantes proyectos para la capital, así como la prestación de todos los servicios municipales".

"Esta situación no nos ha impedido que el Ayuntamiento siga poniendo las bases para el desarrollo presente y futuro de Jaén. Va a ser un reto complicado, pero desde el PP de Jaén estamos preparados para que Jaén no frene su desarrollo", ha afirmado no sin agradecer "el trabajo incansable que realizan día a día" sus compañeros del grupo municipal 'popular'.