Punto de Vista hace una balance "muy positivo" de su última edición

15/03/2018 - 13:05

La XII edición del festival ha congregado a 7.846 personas que han participado en las actividades organizadas

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de Vista ha realizado un balance "muy positivo" de su duodécima edición, que concluyó el pasado domingo 10 de marzo.

La directora artística, Garbiñe Ortega, ha destacado que "las nuevas líneas de trabajo han tenido muy buena respuesta, como el programa educativo o 'Dokbizia', y los objetivos de expandir el festival a otros espacios han superado nuestras expectativas: funciones llenas en el Planetario, el Polvorín, el Teatro Gayarre, Civican, la Filmoteca de Navarra, Katakrak, así como el laboratorio realizado en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte".

Una variedad de espacios y propuestas que "se ha traducido en una mayor pluralidad, ya que en 2018 el festival ha atraído también a un público no cinéfilo, familiar, y procedente de otras prácticas artísticas", ha remarcado.

Ortega ha subrayado además el origen del público asistente, procedente "de todas partes de Europa, que se ha dado cita para celebrar también las funciones de cine analógico en el ciclo 'Correspondencias', un ciclo que durante siete sesiones ha ofrecido cine en parte inédito en nuestro país".

Punto de Vista ha contado igualmente con una nutrida representación de cineastas de Navarra y Euskadi. La sección oficial ha programado filmes de las directoras navarras Maddi Barber y Marina Lameiro. Además, la sesión inaugural ha contado con una película de la pamplonesa Ainara Vera. Estas tres cineastas, que comenzaron siendo espectadoras de Punto de Vista, han presentado sus trabajos en el festival, como ya ocurriera con anterioridad con Oskar Alegría y David Arratibel.

Asimismo, la nueva sección 'Paisaia' ha acogido trabajos de Arantza Santesteban, Irati Gorostidi, Koldo Almandoz, Jaione Camborda (autora también de la cabecera de esta edición), Jesús María Palacios, Íñigo Jiménez e Inés García.

Ésta ha sido una edición "comprometida con la igualdad de género y el feminismo", ha resaltado en un comunicado el Gobierno de Navarra que ha señalado que, en esta edición, "por primera vez ha habido más directoras que directores en la Sección Oficial". Punto de Vista se ha involucrado, además, en la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo que, coincidiendo con la cuarta jornada del festival, contó con una programación específica de la mano de artistas de renombre internacional como la vietnamita Trinh Minh-ha, Marta Selva, Idoia Zabaleta, Arantza Santesteban, Lizzie Olesker o Lynne Sachs.

La XII edición del festival ha congregado a 7.846 personas que han participado en las actividades organizadas en distintos espacios de la ciudad y sus alrededores. En 2018, las diferentes sesiones celebradas en Baluarte han congregado a 5.302 asistentes que han participado en proyecciones de cine de la Sección Oficial y las paralelas, además de en las conferencias, presentaciones y performances o en la exposición 'Reunión de ajenos o casi', con collages de Dani Sanchis, autor de la imagen del cartel de esta edición.

El festival también ha destacado la "buena acogida que ha obtenido la programación de este año, que ha completado el aforo en numerosas sesiones": casi todas las del ciclo 'Correspondencias: Películas como cartas' y 'Nuevas Resistencias Post 68'; la sesión de tarde de 'Young & Beautiful' (Premio del Público); el estreno de 'La cosa vuestra' de María Cañas (Proyecto X Films 2017); las sesiones del seminario de P. Adams Sitney y el ciclo de Trinh T. Minh-ha, así como la sesión inaugural ('Hasta mañana si dios quiere') y la de clausura ('The Sound We See: A Pamplona City Symphony' con música de Maite Arroitajauregi -Mursego- y texto de Harkaitz Cano).

El Teatro Gayarre ha recibido 254 asistentes que han participado en la función de 'Tijuana' y en los pases de 'La naturaleza y su temblor', de Tomás Aragay e Idoia Zabaleta. El Centro de Arte Contemporáneo de Huarte ha acogido a una veintena de participantes en el laboratorio 'The Sound We See' impartido por Lisa Marr y Paolo Davanzo, miembros del Echo Park Film Center de Los Ángeles. La conferencia 'Eyes Upside Down' impartida por P. Adams Sitney en la Filmoteca de Navarra acogió a 65 personas.

El Planetario, un espacio nuevo en Punto de Vista, ha acogido a 180 personas en las dos sesiones organizadas. Un total de 84 personas han participado en el taller desarrollado por el colectivo Drac Magic en Civican. Asimismo, más de 400 personas han tomado parte en las actividades organizadas en la librería Katakrak: por un lado, en las presentaciones de los libros de P. Adams Sitney y Trinh T. Minh-ha, y por otro, la grabación del programa El Séptimo Vicio de Radio 3, dirigido por Javier Tolentino, con actuaciones en acústico de Doctor Deseo, Niño de Elche (ambas sesiones con el aforo completo) y Las Kasettes.

La organización del festival ha destacado, además, la "amplia cobertura mediática recibida en esta duodécima edición". Durante la celebración del festival y las semanas previas se han registrado más de 1.000 apariciones en prensa, radio, televisión e Internet. En 2018 se han acreditado más de 60 periodistas, además de 159 profesionales.

VOLUNTARIOS, JURADO JOVEN, ESTUDIANTES

En esta edición, Punto de Vista ha contado con la participación de 26 personas voluntarias, de las que muchas repetían experiencia después de haber participado en ediciones anteriores.

También se ha consolidado la participación del Jurado Joven presente por cuarto año en el festival, con 18 integrantes.

Además, Punto de Vista ha recibido la visita de 72 estudiantes de másters de cine documental y creación como MasterLav, UPV-EHU, Universidad Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, ECAM, Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra. Han acudido también estudiantes de la Universidad Carlos III y centros educativos CTL de Pamplona y Juan Comenius de Valencia.