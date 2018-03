UGT y CCOO instan a participar en las movilizaciones este sábado en defensa del sistema público de pensiones

15/03/2018 - 13:18

Calculan que los pensionistas "van a registrar una pérdida acumulada del 20% del poder adquisitivo en 10 años"

MURCIA, 15 (EUROPA PRESS)

UGT y CCOO han hecho un llamamiento a la población a participar en las movilizaciones previstas este sábado, a las 12.00 horas, en Murcia y Cartagena para protestar contra la "precarización" del sistema público de pensiones, exigir que los subsidios se revaloricen "acorde con la realidad del país", que se mejoren sus prestaciones en el corto y medio plazo y que se garantice su sostenibilidad.

En concreto, Murcia acogerá el sábado una manifestación que saldrá a las 12.00 horas desde la puerta de la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la avenida Alfonso X El Sabio, y transcurrirá por la plaza de Santo Domingo y por la antigua calle Correos hasta desembocar en la sede de la Delegación del Gobierno en la avenida Teniente Flomesta. En Cartagena, por su parte, tendrá lugar una concentración ese mismo día a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

Así lo ha hecho saber el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, acompañado en rueda de prensa por el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Antonio Conchillo, la secretaria de Organización de CCOO, María Jesús Gómez, y la secretaria general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Gloria Cánovas.

Jiménez ha enmarcado esta movilización en la campaña "sostenida" que los sindicatos UGT y CCOO llevan realizando desde 2013 en defensa del sistema público de pensiones y como rechazo "frontal" a la reforma "unilateral" que aplicó el Gobierno de Rajoy. "Estamos satisfechos de que esa movilización esté encontrando un germen ciudadano importante y creemos que este es el momento de cambiar las cosas", según Jiménez.

Ha recordado que UGT y CCOO están realizando desde 2013 "asambleas, concentraciones, recogida de firmas y manifestaciones" que incluyeron a finales de septiembre y principios de octubre que terminó con un gran acto en Madrid. Asimismo, ha señalado que ambos sindicatos interpusieron un recurso en la Audiencia Nacional para que "se anule esa subida irrisoria del 0,25 por ciento" que el Gobierno central "ha impuesto", cuando la subida del IPC se va a aproximar al 1,5 o 1,6%.

Se trata, añade, de un recurso que "viene a plantear la inconstitucionalidad de esa subida, no sólo por cuestiones de injusticia social", sino especialmente porque "se ha usado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado como vehículo normativo antiformal y no a través de una ley, que es lo que establece la legislación", debido a que no tiene "el suficiente respaldo parlamentario".

"POSICIÓN INERTE DEL GOBIERNO"

UGT y CCOO van a participar de forma "muy activa" en estas dos movilizaciones, porque "tenemos la conciencia clara de que el Gobierno está actuando con una postura bastante irresponsable", según Jiménez, quien lamenta que el Gobierno "ha boicoteado todos los planteamientos propuestos por los sindicatos para enmendar esta injusticia".

Por ejemplo, ha criticado que el Gobierno central ha desoído a los representantes de los trabajadores en el Pacto de Toledo, y el presidente Mariano Rajoy "volvió a mostrar esta actitud inerte y de desprecio absoluto este miércoles en el Congreso, con una total insensibilidad a la situación de déficit del sistema de la Seguridad Social".

A este respecto, ha criticado que el Gobierno central "vetó la proposición de ley planteada por las organizaciones sindicales para que subieran las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), con al "excusa peregrina de que eso iba a desestabilizar el Presupuesto del Estado". Mientras tanto, ha recordado que el Ejecutivo "se dedicó a rescatar a las autopistas, un gasto que sí le pareció oportuno".

Ha criticado que el Gobierno central "no ha consultado con nadie las sucesivas disposiciones que ha hecho del fondo de reserva de la Seguridad Social, dilapidando 66.815 millones de euros en seis años". Ahora, lamenta que "sólo quedan 8.000 millones de euros en ese fondo".

Asimismo, ha lamentado el crédito de 10.200 millones a la Seguridad Social con el que "ha vuelto a endeudar y agravar la situación del sistema", a lo que hay que sumar "la disposición de 15.000 millones de euros del Tesoro Público hacia la Seguridad Social".

UN PROBLEMA DE "INGRESO Y NO DE GASTO"

A su juicio, es necesario "eliminar gastos impropios" del sistema, como "las bonificaciones a la contratación, que algunas veces son un peso muerto y no contribuyen al fin para el que se otorgan" o las tarifas planas que "cada vez son más frecuentes y permiten bonificar determinadas contrataciones a costa de la Seguridad Social".

En su opinión, el problema del sistema es de "ingresos y no de gastos". Frente a ello, propone "derogar la reforma laboral, que ha traído una profundidad de precarización de condiciones de trabajo que están haciendo que las cotizaciones sean cada vez más bajas". De la misma, pide que se estudie de forma "concienzuda" la necesidad de introducir "medidas impositivas", como se ha hecho en otros países.

Ha remarcado que el problema no es "demográfico" sino la "amenaza ideológica" que pesa sobre el sistema, cuyo gasto "no es excesivo" ya que "ronda en España los dos puntos del PIB, menos de lo que gastan los países del entorno europeo". Además, ha remarcado que el 50% de las pensiones no llegan a alcanzar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional y el 70% de las pensiones no llega a alcanzar los 800 euros.

En Murcia, además, "tenemos las terceras más bajas del Estado, con unos 110 euros menos que la media estatal", según Jiménez, quien ha señalado que la brecha salarial en materia de pensiones hace que la pensión media de la mujer se sitúe entre un 35 y un 40% por debajo de la pensión media de un hombre.

Jiménez ha lamentado que lo importante para la reforma del sistema en 2013 perseguía "reducir el gasto en pensiones" y "fomentar la suscripción de planes privados".

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

CCOO y UGT han calculado que la aplicación combinada del factor de sostenibilidad, a partir de 2019, y del índice de revalorización de pensiones "van a producir una pérdida acumulada del 20% del poder adquisitivo en 10 años".

Gómez ha hecho un llamamiento a la participación en estas movilizaciones a toda la población, porque "tarde o temprano nos va a alcanzar a todos". Así, ha recordado que quedan ocho meses para que irrumpa ese "famoso" 'factor de sostenibilidad', que está diseñado con una fórmula matemática para que la subida "se multiplique por una cifra que nunca supere el '1'".

"Si una persona tiene una pensión de mil euros en 2019 y se va multiplicando año tras año por un valor menor de '1', evidentemente la pensión va disminuyendo", lo que significa que esa pensión de mil euros "se habrá convertido en 843 euros en 2028" si se añade a la revalorización de las pensiones un 0,25% anual.

Mientras tanto, el valor de las cosas y del IPC "irá subiendo" y "nos convertiremos en pensionistas de subsistencia porque hay que seguir pagando el agua, la luz y la comida, evidentemente". En 2040, advierte, "no hay pensiones" y "la única solución que aporta el Gobierno hoy por hoy es hacerse un plan de pensiones privado". A este respecto, se pregunta "cómo se van a hacer un plan de pensiones los jóvenes si, con suerte, llegan a cobrar mil euros".

Finalmente, Cánovas y Conchillo han lamentado que, en muchos centros de mayores a los que acuden a promover las movilizaciones encuentran las "puertas cerradas" porque están "controlados". De hecho, lamentan que "hay gente que habla con los ancianos antes de las charlas de los sindicatos" para biocotear los actos informativos.