Podemos lamenta que la Sindicatura tenga "a la mayoría de su plantilla sostenida a dedo durante años con artimañas"

15/03/2018 - 13:28

El diputado de Podemos Asturies Enrique López ha criticado este jueves que la Sindicatura de Cuentas tenga "a la mayoría de su plantilla sostenida a dedo durante años con diversas artimañas". A su juicio, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el proceso de selección de personal en la Sindicatura "confirma las irregularidades en contratación de personal de ese órgano denunciadas por Podemos Asturies".

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, el parlamentario ha cargado contra el Síndico Mayor, Avelino Viejo, afirmando que éste "no puede decidir quién trabaja y quién no trabaja en la Sindicatura de Cuentas". "Eso vulnera la independencia a la hora de fiscalizar", ha señalado. No obstante, ha afirmado que su grupo no pedirá la dimisión del Síndico Mayor. "Vamos a exigirle que arregle inmediatamente, en la línea de lo que plantea el TSJA, la situación que tiene con su personal", ha añadido.

López ha lamentado que haya sido precisamente la Sindicatura de Cuentas, "que debería ser el órgano independiente que diera ejemplo en políticas de personal y en cualquier otro desarrollo administrativo", el organismo que "tiene a la mayoría de su plantilla sostenida a dedo durante años con diversas artimaña".

Y eso, ha dicho, "incumple la legislación, porque ahora mismo en el sector público los nombramientos directos solamente se pueden utilizar como una medida absolutamente excepcional".