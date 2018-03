Monago critica la "oposición por la oposición" del PSOE a la prisión permanente y defiende su constitucionalidad

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha criticado la "oposición por la oposición" que a su juicio está practicando el PSOE a nivel nacional ante la prisión permanente revisable, y ha defendido que esta figura además de que "es constitucional", está "en muchos ordenamientos jurídicos europeos" y "en definitiva no se puede tildar al final como una cadena perpetua".

En este sentido, ha considerado que la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados sobre la figura de la prisión permanente revisable en España supone, además de "un espectáculo que no se tenía que haber dado", una "oportunidad perdida" por parte de aquellos partidos como "fundamentalmente el PSOE" que están practicando un "ejercicio de oposición permanente a todo aquello que tiene que ver" con el Gobierno central y con el PP.

De este modo, ha lamentado la votación sustanciada este jueves en el Congreso en torno a la citada figura jurídica por parte de los partidos que desean la derogación de la misma, "con independencia --añade-- de que en este caso concreto ocho de cada 10 españoles esté a favor del mantenimiento" de la prisión permanente revisable "dentro del Código Penal".

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Mérida, el 'popular' ha reconocido también que ha escuchado "con asombro" las declaraciones efectuadas este jueves por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con las que a su juicio este último evidencia que "está alejado de la realidad" cuando dice que "no se trata de legislar en caliente" ante la prisión permanente revisable.

Al respecto, Monago ha recordado a Vara que en realidad "quien está promoviendo legislar es el PSOE que lo que quiere es derogar una figura que ya está en el Código Penal y que por lo tanto forma parte del ordenamiento jurídico español y que cuenta con mucha gente que está favor de ella (la prisión permanente revisable), una inmensa mayoría de la sociedad española".

Asimismo, ha criticado también los "argumentos realmente peregrinos" esgrimidos a su juicio por los contrarios a la prisión permanente revisable de "decir que no se ha podido evitar" con dicha figura "algunos de los últimos hechos luctuosos", toda vez que este argumento "no deja de ser un recurso teórico y retórico que no conduce absolutamente a nada".

"Porque no sabemos también los que se han podido evitar porque existe la prisión permanente revisable", ha añadido, ya que "eso es algo que estará en la mente de los delincuentes y desde luego no en la mente del resto de las personas".

OPORTUNIDAD "PERDIDA"

En esta línea, el 'popular' ha considerado que la votación de este jueves en el Congreso sobre la prisión permanente revisable es "una oportunidad perdida", en la que a su juicio los socialistas "no" deberían "haber hecho ese ejercicio de oposición por la oposición", toda vez que la citada figura jurídica "está en el Código Penal", así como "es constitucional", está "en muchos ordenamientos jurídicos europeos", y "en definitiva no se puede tildar al final como una cadena perpetua".

"Es verdad que la Constitución dice que los fines de las penas son la reinserción y la reeducación, pero si no se da la reinserción lo que no podemos es permitir que sujetos como 'El Chicle' estén diciendo que dentro de siete años van a estar en la calle y que las entrevistas las familias las vendan a 10.000 euros la tirada", ha argumentado Monago, quien ha defendido que en todo caso "tiene que dotarse de mecanismos de defensa el Estado de Derecho".

"Al señor Fernández Vara le preocupa mucho las largas penas. La larga pena desde luego son la de los padres que han visto cómo se ha cercenado la vida de sus hijos... Eso sí que son largas penas y ahí no cabe ninguna otra medida", ha concluido de nuevo en alusión a declaraciones efectuadas este jueves por el socialista.