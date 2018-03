PSOE critica "incoherencia" de PP por ver "razón" en quejas por Metro-TUS pero "no dar marcha atrás"

15/03/2018 - 13:31

El Grupo Municipal Socialista acudirá a la manifestación y anima a vecinos a convertir "ese carril bus en un grito de indignación"

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha criticado la "incoherencia" del equipo de Gobierno (PP) que insiste en "no dar marcha atrás" con el nuevo sistema del Metro-TUS y la reordenación de líneas a pesar de que la propia alcaldesa, Gema Igual, reconoce que los vecinos "tiene razón" en sus quejas.

El portavoz socialista, Pedro Casares, así lo ha señalado este jueves en una rueda de prensa en la que ha denunciado la situación generada a los ciudadanos y a la ciudad con la puesta en marcha del Metro-TUS y que, tras un mes y medio, "no está funcionando bien y no está cumpliendo ni tan siquiera los objetivos que se marcó el propio PP".

"Han pasado de decir que los usuarios tenían que aprender a usar el transporte público y que hacía falta un periodo de adaptación, a que el sistema era bueno y seguirían adelante con él aunque les costase el sillón y ahora han empezado a reconocer que la ciudad está cabreada y tiene razón", ha indicado Casares.

Pero el socialista cree que se trata de "una incoherencia" de los 'populares' porque "siguen adelante con el Metro-TUS" cuando, tanto para el PSOE como para la mayoría de la oposición y los ciudadanos y muchos colectivos profesionales, "la única solución posible es paralizar el proyecto, volver al sistema anterior y después negociar el futuro del modelo de transporte público en Santander".

Y es que, según Casares, "paralizar el Metro-TUS es la única alternativa para acabar con el despropósito generado y a esta chapuza que afecta a la vida diaria de mucha gente" en la ciudad que, desde el pasado 1 de febrero, tiene "un peor servicio de transporte municipal y más dificultades para desplazarse por Santander".

PROYECTO CON "MAYOR NÚMERO DE RECTIFICACIONES"

El líder socialista también ha lamentado que el Metro-TUS se trata del proyecto que acumula "el mayor número de rectificaciones e improvisaciones" que, al menos, él recuerde en un proyecto municipal.

Así, ha recordado que primero iba a consistir en un carril central para los autobuses articulados pero por él pasan muchos otros buses, también iba a ser exclusivo para autobuses y finalmente también lo usan motos y taxis, y éstos últimos no iban a poder parar en el carril y hoy también se les permite en seis puntos concretos.

Pero, además, Casares ha criticado que la implantación de este proyecto para el transporte "ha eliminado plazas de aparcamiento, está generando problemas de tráfico y atascos donde antes no los había y ahora todavía se tienen que remodelar los intercambiadores porque la gente se muere de frío y se moja en las largas esperas".

"Hoy mismo empiezan nuevos cambios en algunas paradas, algunos horarios o incluso en recorridos", a los que la próxima semana se sumarán otros más líneas y en horas puntas y para líneas de zonas como Cueto o Monte "se siguen buscando soluciones".

"Esto da idea del despropósito porque, si se buscan soluciones es porque se ha generado un problema, que antes no había, y si se anuncian cambios en las horas punta para suprimir el transbordo, entonces ¿qué sentido tiene el proyecto?", ha apostillado.

Para Casares, el "despropósito es general" y más después de "haber gastado siete millones de euros de los santanderinos", que "solo han servido para empeorar el servicio y que no van a permitir ningún ahorro en las cuentas del TUS en los próximos años". "Esto nadie lo entiende", ha añadido el portavoz socialista, que se pregunta "qué intereses había entonces en este proyecto".

PIDE CONVOCAR VARIOS ÓRGANOS

Aunque ha insistido en que la "única solución es paralizar el proyecto por completo", el Grupo Municipal Socialista ha pedido, vía registro, la convocatoria de la Comisión de Desarrollo Sostenible, porque en esta comisión "el PP aún no ha dado ninguna explicación tras la implantación del Metro-TUS"; otra para que se convoque el Consejo de Administración del TUS, que no se reúne desde el pasado 22 de noviembre; y otra para el Consejo de Sostenibilidad de Santander, que no se reúne desde "hace más de un año".

Estas peticiones para convocar estos tres órganos pretende, según Casares, decir "no al Metro-TUS y no a los trasbordos" y reclamar "más diálogo, más frecuencias, más personal y una apuesta clara por el transporte público, poniendo fin a la privatización de líneas que está haciendo el PP con una empresa privada o al sistema de compra de autobuses, con esa misma empresa, a través de un sistema de renting que nos lleva a pagar el doble".

PSOE SE SUMA A LA MANIFESTACIÓN

Además, Casares ha avanzado el apoyo del PSOE, y su asistencia, a la manifestación contra el Metro-TUS convocada este viernes, 16 de marzo, con salida a las 19.30 horas desde Puertochico y que discurrirá hasta el Ayuntamiento, convocada por la Plataforma Transporte Santander.

"Cuando todo el mundo se queja desde Peñacastillo, Cueto, San Román o Monte, ¿no será que tienen razón y que la que está equivocada es la alcaldesa de Santander?", ha cuestionado Casares, que ha considerado que, "cuanto antes el PP baje a la realidad y asuma que su proyecto ha fracasado, será mejor para todos".

El socialista cree que los 'populares' deberían de hacerlo porque los vecinos ya han recogido más de 10.000 firmas contra el Metro-TUS y eso les debería "dar idea de la magnitud del problema generado", y que ha confiado en que también se hará visible este viernes en la manifestación.

Para esa movilización, ha animado a todos los vecinos de Santander a acudir. "Si queremos que nos escuchen y que entiendan que el Metro-TUS es el problema y no es la solución, deben ver a una ciudadanía exigente y que clame contra el caos que han generado en Santander", ha dicho y ha llamado a convertir "ese carril bus en un grito de indignación".