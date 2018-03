La Sindicatura afirma que todas sus plazas se han cubierto legalmente

15/03/2018 - 13:46

La Sindicatura de Cuentas ha negado este jueves que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias suponga la anulación de puestos de trabajo del órgano fiscalizador asturiano. Más al contrario, fuentes del órgano fiscalizador han asegurado a Europa Press que todas las plazas se han cubierto con los procedimientos previstos legalmente y son perfectamente válidos.

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

Así, desde la Sindicatura han explicado, preguntas de Europa Press por la polémica generada tras la sentencia, que lo que la resolución judicial anula no son los puestos de trabajo, sino un acuerdo relativo a la forma de provisión, al estimar parcialmente un recurso del sindicato Usipa contra los concursos con una parte específica.

Existe un mes de plazo para recurrir el fallo, aunque las citadas fuentes no han precisado si lo harán. "Lo tiene que analizar la Secretaría General", han indicado.

En cualquier caso, el órgano fiscalizador asturiano tiene claro que su procedimiento de selección fue riguroso, legal y tenía como objetivo buscar el mejor perfil para el cargo. Niegan categóricamente que se trate de puestos adjudicados 'a dedo'.

En este sentido, han argumentado que la actual normativa permite dos sistemas de contratación para un organismo como la Sindicatura. Uno es el de la libre designación, y el otro es el concurso.

Por medio del concurso público se suele evaluar una serie de méritos con una plantilla objetiva. "Pero dentro del concurso, la ley permite que se introduzcan pruebas específicas, como es el caso", han explicado desde la Sindicatura. Así, en los casos afectados se añadió una entrevista y la elaboración de una memoria.

La justificación es el perfil profesional de los auditores, que está "perfectamente regulada" y que tiene un perfil específico. "Con el concurso a secas podría venir alguien con un currículum impecable, pero que luego le preguntes algo de auditoría y que no sepa contestar, porque no se haya actualizado o por cualquier otra razón", han argumentado.

Añaden desde el órgano fiscalizador asturiano que la parte específica del concurso tenía un peso que no superaba el 30 por ciento de todo el proceso, a la hora de puntuar. No obstante, han explicado que si los jueces deciden anular ese sistema de contratación, no existiría ningún problema para quitar la parte específica en futuros concursos de próximas convocatorias.

"Lo único que hace la sentencia del TSJA es remitirnos a la forma de concurso general, no al concurso de modalidad específica; pero la relación de puestos de trabajo queda validada, al igual que la de puestos directivos", concluyen desde la Sindicatura.